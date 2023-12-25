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«Коммерсант»: Авиапарк России может остаться без новых самолётов

25 декабря 2023, 08:58
Фото: istockphoto/Takosan

Фото: istockphoto/Takosan

Российская авиация рискует остаться без новых самолётов. Средства, зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) на сделки по переоформлению самолётов иностранных лизингодателей, почти исчерпаны.

Как сообщает «Коммерсант», на эти цели было предназначено порядка 300 миллиардов рублей. Порядка 250 миллиардов рублей, то есть большая часть общего бюджета, ушла на выкуп 86 самолётов «Аэрофлота», которые группа получила в операционный лизинг. Всего на сегодняшний день выкуплено 150 самолётов.

Как сообщает издание, в настоящее время в бюджете ФНБ осталось 3,5 миллиарда долларов из 300 миллиардов, выделенных ранее на приобретение самолётов иностранных собственников. Эксперты считают, что с учётом исчерпания средств ФНБ, авиакомпаниям следует задуматься о льготном кредитовании с частичной компенсацией процентной ставки. В этом случае не обойтись без государственной поддержки, иначе эти расходы неизбежно скажутся на удорожании авиаперевозок.

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#эксперты
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Набиуллина назвала главные проблемы России из-за международных санкций
Набиуллина: Главной проблемой из-за санкций стали международные платежи
25 декабря 2023, 08:35

Фото: istockphoto/AlexLMX

Ко многим санкциям, введенных против России в 2022 году, Центробанк был готов, но очень болезненной темой стала заморозка активов инвесторов — миллионов людей, не попавших под санкции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
В разговоре с «РБК» достаточно серьёзной проблемой она также назвала санкции, нацеленные на приостановку международных платежей. Она указала, что Центробанк готовился к возможным ограничениям со стороны ЕС ещё с 2014 года, поэтому во многом оказался готов к санкционным мерам.

По словам Набиуллиной, заморозка активов вызвала серьёзные трудности, так как были нарушены базовые принципы защищённости резервов. Проблемой стало также отключение от SWIFT, но угроза этого существовала уже давно, поэтому ЦБ начал выстраивать национальную платёжную систему. Были диверсифицированы резервы и увеличена в них доля юаня и золота. Глава ЦБ не исключила последующего усиления санкционного давления.

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#санкции
#центробанк
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#ес
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Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки экспортерами в ноябре до 100%
25 декабря 2023, 05:07

Фото: сайт Кремля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами впервые с марта может приблизиться к 100%. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что в октябре такой показатель был на уровне 91%, а в марте — 98%.

По словам Набиуллиной, указ президента РФ Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами сыграл определённую роль, однако следует учитывать и ряд других факторов — например, конвертацию валюты для выплаты дивидендов и повышение цен на нефть.

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#рф
#россия
#банк россии
#эльвира набиуллина
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FT: международная торговая система не даёт развиваться беднейшим странам
24 декабря 2023, 17:18

Фото: istockphoto/metamorworks

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что многие правила ВТО запрещают меры, которую могли бы использовать развивающиеся страны.
Financial Times пишет, что, по словам Гринспен, у развитых стран больше возможностей для субсидирования в областях, благоприятных для окружающей среды.

Гринспен утверждает, что международная торговая система не позволяет беднейшим странам развиваться из-за того, что они отстают в применении цифровых технологий. Также на это влияет возвращение к практике введения протекционистских мер развитыми экономиками мира.

Генсек UNCTAD считает жесткими новые запреты ЕС. Она задаётся вопросами, как в таких условиях бедным странам двигаться вперед, пишет ТАСС.

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Российским компаниям не хватает почти 5 млн сотрудников
#экономика
#мир
#страны
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Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции российских компаний
24 декабря 2023, 14:14

Фото: iStock/ipopba

Президент РФ Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний. Документ доступен на официальном сайте правовой информации.
В прошлом году финансовая группа Societe Generale прекратила свою работу в РФ. Примечательно, что Росбанк принадлежал к данной группе.

Отмечается, что благодаря разрешению российского лидера Росбанк сможет выкупить у Societe Generale акции следующих энергетических компаний: «Русгидро», «Интер РАО», «Газпром нефти», «Лукойла», «Татнефти» и других.

Сообщается, что соответствующие меры были приняты в ответ на недружественные действия некоторых стран.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.

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#газпром
#меры
#акции
#рф
#банк
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Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной
Набиуллина: ЦБ стоило начать повышать ключевую ставку весной 2023 года
24 декабря 2023, 12:29

Фото: сайт Кремля

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банку России в 2023 году стоило раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и начать поднимать ключевую ставку еще весной. Об этом пишет РБК.
Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика банка в тот период была исключительно мягкой при высоких темпах роста цен. Глава ЦБ подчеркнула, что Банк России начнет процесс снижения ставки, когда замедление инфляции будет подтверждать широкий круг показателей: базовая инфляция и темп роста цен.

Ранее сообщалось, что в начале декабря Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16% годовых. Показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля прошлого года.

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#банк
#политика
#инфляция
#центробанк
#банк россии
#цб
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Российским компаниям не хватает почти 5 млн сотрудников
24 декабря 2023, 08:30

Фото: istockphoto/maroke

В РАН сообщают, что дефицит кадров в РФ в 2023 году составил 4,8 млн человек.
Дефицит рабочей силы в стране резко вырос в 2022–2023 годах, а по итогам нынешнего года в России не хватает примерно 4,8 млн работников. Об этом сказано в исследовании научного сотрудника «Института экономики РАН» Николая Ахапкина. Исследование опубликовано в вестнике института, пишут «Известия».

Ахапкин, ссылаясь на данные Росстата отметил, что в середине 2023 года численность работников, которых необходимо принять на вакантные места, равняется 6,8% от списочной численности (в прошлом году показатель составлял 5,8%).

«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», —отметил ученый.
Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков сообщает, что около 91% российских компаний страдают от кадрового голода. Более всего они испытывают потребность в продавцах, операторах, водителях, токарях, а также сварщиках.

Нехватка персонала ощущается и в обрабатывающем производстве, строительстве и транспортной сфере. Компаниям приходится нанимать временных сотрудников, и повышать расходы на фонд оплаты труда.

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#работа
#сотрудники
#безработица
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Товарооборот России и Индии достиг рекордных показателей
Товарооборот РФ и Индии за десять месяцев достиг 54,7 млрд долларов
23 декабря 2023, 12:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Товарооборот России и Индии за десять месяцев этого года вырос вдвое, достигнув рекордных показателей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои расчёты по данным индийской таможни.
С января по октябрь 2023 года Индия в два раза увеличила импорт российских товаров, достигнув отметки в 51,4 миллиарда. Поставки собственной продукции в Россию возросли в 1,4 раза до 3,3 миллиардов.

В общей сложности товарооборот стран достиг отметки в 54,7 миллиардов долларов, что является максимальным показателей за всю историю торговых отношений между Россией и Индией. Также данная цифра в два раза превышает ту, что наблюдалась в этот же период год назад.

Активный рост торговли позволяет России сохранить четвёртое место среди крупнейших торговых партнёров Индии, а также быть вторым важнейшим поставщиком.

Первые три места занимают США (99,9 миллиардов долларов), Китай (95,8 миллиардов долларов) и ОАЭ (64 миллиарда долларов).

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#индия
#россия
#торговля
#рост
#импорт
#экспорт
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Центральноафриканская республика готова обсуждать с Россией добычу алмазов
23 декабря 2023, 03:12

Фото: iStock/Viacheslav_Chernobrovin

Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) готовы обсуждать с российской стороной добычу алмазов в этой африканской стране. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон.
«Если Российская Федерация намерена укреплять свое <...> экономическое сотрудничество путем добычи ресурсов - пусть приезжают в ЦАР. У нас есть горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые нужно соблюдать. Пусть они проведут обсуждения с соответствующими отраслевыми министерствами», — отметила министр.

Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что стране удалось сохранить независимость и она выбрала полномасштабное военно-техническое сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что наша страна никогда не уходила из Центральноафриканской республики, Россия всегда присутствовала в регионе в политическом, дипломатическом, торгово-экономическом, гуманитарном плане.

Центральноафриканская Республика выразила заинтересованность в размещении на своей территории российской военной базы. Так, посол страны в Москве Леон Додону-Пунагазы заявил, что ЦАР всецело поддерживает инициативу шести стран Африки (Египта, ЮАР, Сенегала, Замбии, Конго и Уганды) по урегулированию российско-украинского конфликта.

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#экономика
#россия
#африка
#сотрудничество
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Запрет импорта российской рыбопродукции ударит по потребителям США
Эксперт Зверев рассказал о последствиях запрета на импорт рыбопродукции из России
23 декабря 2023, 02:07

Фото: iStock/AlexRaths

Введение Министерством финансов США запрета на импорт переработанной в третьих странах российской рыбной продукции из лосося, трески, минтая и краба, отразится в первую очередь на потребителях в самих Соединённых Штатах. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия», — констатировал эксперт. По словам Зверева, из-за запрета на импорт в США уже подорожал краб, а скоро подобная же участь ждет и треску.

Напомним, что 22 декабря США запретили импортировать лосось, треску, краба и минтая из России. Об этом сообщили в Минфине страны. Под запрет попала рыба, произведённая или выращенная полностью или частично на территории России или в водах, входящих в её юрисдикцию. Также в документе указываются суда по флагом России, на которых эта рыба была поймана и транспортирована.

Запрет импортировать морепродукты из России в США действовал и ранее. Однако до этого в документе не было указано о переработке продукции в третьих странах. Американские власти собираются ввести такие же меры в отношении алкоголя и бриллиантов.

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#рыба
#запрет
#импорт
#сша
#россия
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