«Коммерсант»: Авиапарк России может остаться без новых самолётов

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Российская авиация рискует остаться без новых самолётов. Средства, зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) на сделки по переоформлению самолётов иностранных лизингодателей, почти исчерпаны.
Как сообщает издание, в настоящее время в бюджете ФНБ осталось 3,5 миллиарда долларов из 300 миллиардов, выделенных ранее на приобретение самолётов иностранных собственников. Эксперты считают, что с учётом исчерпания средств ФНБ, авиакомпаниям следует задуматься о льготном кредитовании с частичной компенсацией процентной ставки. В этом случае не обойтись без государственной поддержки, иначе эти расходы неизбежно скажутся на удорожании авиаперевозок.
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Александр Бойцов