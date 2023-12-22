«Аэрофлот» урегулировал спор по 28 самолётам с лизингодателями

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» урегулировала страховой спор по 28 самолётам с лизингодателями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что процесс завершения урегулирования совершался с 14 по 21 декабря.
В компании уточнили, что достигнутые договорённости привели к отмене требований лизингодателями к российским сторонам в отношении этих воздушных судов по страховым полисам. Эти документы были выданы российскими страховыми компаниями. Также были прекращены требования по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания «Победа» и АО «Авиакомпания «Россия».
По результатам проведённой работы, правом собственности на самолёты стала владеть страховая компания «НСК», которая выплатила суммы урегулирования.
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В компании уточнили, что достигнутые договорённости привели к отмене требований лизингодателями к российским сторонам в отношении этих воздушных судов по страховым полисам. Эти документы были выданы российскими страховыми компаниями. Также были прекращены требования по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот», ООО «Авиакомпания «Победа» и АО «Авиакомпания «Россия».
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Анастасия Чинкова