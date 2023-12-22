S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолётам с европейскими лизингодателями

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Российская авиакомпания S7 Airlines урегулировала страховой спор по 45 самолётам с иностранными лизингодателями. Об этом пишет ТАСС.
После начала спецоперации на Украине лизингодатели из европейских стран отказались от страхования российских самолётов. Принятие такого решения могло привести к полному запрету на использование воздушных судов в РФ. Большая часть российских авиакомпаний получила уведомление от этих лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта 2022 года.
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