«Коммерсант» назвал претендентов на покупку российских филиалов «Ашан»

Фото: istock/Minerva Studio
Французский ритейлер Auchan рассматривает возможность продажи своих российских филиалов компаниям «Лента» или «Магнит».
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По информации издания, Auchan изучает два варианта выхода с российского рынка: передача бизнеса местному менеджменту или продажа крупным ритейлерам.
Среди основных претендентов на покупку российского бизнеса Auchan называются именно «Лента» и «Магнит». Однако представители «Ленты» и X5 отказались от комментариев, а в «Магните» сообщили, что на данный момент переговоров о сделке не ведется.
Первоначальные слухи о продаже российского подразделения Auchan появились в французских СМИ, включая Le Figaro. Несмотря на сообщения, представители Auchan в России воздерживаются от комментариев по поводу возможного ухода с рынка, как и в предыдущие годы.
Читайте также:
Во Фрязине на земле за 1 рубль построили импортозамещающее производство лекарств
Экономист Разуваев раскрыл преимущество банка БРИКС
Экономист Колташов предрёк рост ключевой ставки до 20% в пятницу
Среди основных претендентов на покупку российского бизнеса Auchan называются именно «Лента» и «Магнит». Однако представители «Ленты» и X5 отказались от комментариев, а в «Магните» сообщили, что на данный момент переговоров о сделке не ведется.
Первоначальные слухи о продаже российского подразделения Auchan появились в французских СМИ, включая Le Figaro. Несмотря на сообщения, представители Auchan в России воздерживаются от комментариев по поводу возможного ухода с рынка, как и в предыдущие годы.
Читайте также:
Во Фрязине на земле за 1 рубль построили импортозамещающее производство лекарств
Экономист Разуваев раскрыл преимущество банка БРИКС
Экономист Колташов предрёк рост ключевой ставки до 20% в пятницу
Елена Перлова