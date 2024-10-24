Во Фрязине на земле за 1 рубль построили импортозамещающее производство лекарств

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В городском округе Фрязино построили новый цех по производству лекарств. Компании ООО «Фирма «ВИПС МЕД» разместила этот объект на участке, переданном ей по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, на новой площадке станут выпускать рентгеноконтрастное средство для исследования желудочно-кишечного тракта на основе бария сульфата – Бар-ВИПС. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. На данный момент аналогов Бар-ВИПС на российском рынке нет.
ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» – единственный в стране производитель этого р средства. Ежегодный выпуск Бар-ВИПСа планируется увеличить до 200 тонн. Также компания выпускает хирургические столы, медицинскую технику и медизделия.
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«Компания завершила строительство производственно-складского здания, в котором будет выпускаться средство для проведения исследований ЖКТ. Инвестиции в проект составили порядка 80 млн рублей. Старт выпуска продукции запланирован до конца года – сразу после получения от Минпромторга лицензии на производство лекарственных средств. На производстве создадут 20 рабочих мест», – отметила Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, на новой площадке станут выпускать рентгеноконтрастное средство для исследования желудочно-кишечного тракта на основе бария сульфата – Бар-ВИПС. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. На данный момент аналогов Бар-ВИПС на российском рынке нет.
ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» – единственный в стране производитель этого р средства. Ежегодный выпуск Бар-ВИПСа планируется увеличить до 200 тонн. Также компания выпускает хирургические столы, медицинскую технику и медизделия.
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Лора Луганская