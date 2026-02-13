«Коммерсантъ»: сервис «Авиасейлс» могут продать за более чем 23 млрд рублей
Собственники сервиса поиска авиабилетов «Авиасейлс» рассматривают возможность продажи бизнеса, который оценивается более чем в 23 миллиарда рублей. При этом процесс пока находится на подготовительной стадии, а конкретные переговоры с потенциальными покупателями не ведутся.
По информации газеты «Коммерсантъ», такую оценку компании озвучил инвестбанкир Илья Шумов. Источники в инвестиционных кругах уточняют, что владельцы агрегатора могут параллельно собирать предложения от заинтересованных сторон, однако продавать актив по заниженной стоимости не намерены.
В самой компании заявили, что менеджмент и акционеры не осведомлены о планах покупки со стороны неназванных участников рынка. Таким образом, возможная сделка остается на уровне обсуждений.
