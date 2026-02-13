«Коммерсантъ»: сервис «Авиасейлс» могут продать за более чем 23 млрд рублей

13 февраля 2026, 02:47

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Собственники сервиса поиска авиабилетов «Авиасейлс» рассматривают возможность продажи бизнеса, который оценивается более чем в 23 миллиарда рублей. При этом процесс пока находится на подготовительной стадии, а конкретные переговоры с потенциальными покупателями не ведутся.