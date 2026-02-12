Создатель Antawara Муньос: бизнесу Латинской Америки стоит придти на рынок РФ
Бизнесу Латинской Америки стоит активнее выходить на российский рынок и не бояться сотрудничества. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал основатель чилийской винной компании Antawara Хайме Муньос.
По его словам, предпринимателей из региона в России встретят тепло и доброжелательно. Он отметил, что страна обладает масштабным рынком, богатой культурой и традициями, а деловые контакты здесь можно выстраивать на основе взаимного уважения.
Муньос призвал бизнесменов проявлять инициативу, изучать особенности российского рынка и даже выучить несколько слов на русском языке для установления контакта с клиентами. Он подчеркнул, что потребители в России становятся более требовательными и ожидают не только качественную продукцию и привлекательную упаковку, но и высокий уровень сервиса.
Также предприниматель отметил профессионализм российских логистических компаний. По его оценке, несмотря на существующие сложности, им удалось выстроить эффективные маршруты поставок как по срокам, так и по затратам.
