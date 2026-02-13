Песков: западные бренды непременно вернутся в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные компании со временем должны вернуться на российский рынок. Такое мнение он выразил в интервью «НЬЮМ ТАСС».
По словам представителя Кремля, по мере ослабления политизированного давления со стороны руководства западных стран бизнес начнет ориентироваться на собственные экономические интересы. В этом случае, считает он, многие бренды поспешат восстановить работу в России.
Песков подчеркнул, что ограничения, которые наносят ущерб самим компаниям, со временем могут пересмотреть. Это, по его оценке, откроет возможности для возобновления деловой активности.
Читайте также: