Внешний госдолг России впервые с 2006 года превысил 60 миллиардов долларов

13 февраля 2026, 00:57

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Государственный внешний долг России на 1 февраля 2026 года составил 61,97 миллиарда долларов. Такой показатель зафиксирован впервые с 2006 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина РФ.