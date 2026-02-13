Внешний госдолг России впервые с 2006 года превысил 60 миллиардов долларов
Государственный внешний долг России на 1 февраля 2026 года составил 61,97 миллиарда долларов. Такой показатель зафиксирован впервые с 2006 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина РФ.
Согласно статистике, на 1 января 2006 года внешний госдолг находился на уровне 76,5 миллиарда долларов. Уже к 1 января 2007 года он снизился до 52 миллиардов долларов и в последующие годы не превышал отметку в 60 миллиардов.
Таким образом, нынешний показатель стал максимальным за последние два десятилетия. При этом в материале не уточняется, с чем именно связано увеличение внешних обязательств.
