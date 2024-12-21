Спрос в Старой Москве на ипотеку рухнул вдвое

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В ноябре доля ипотечных сделок в Старой Москве упала вдвое по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, самое большое снижение пришлось на долю жилья бизнес-класса — 38% против 76%.
«На рынке массовых новостроек доля ипотеки снизилась с 88% в декабре 2023 года до 86% в июне и 65% в ноябре 2024 года. <…> В премиум-классе показатель сократился до 16% против 51% в июне и 57% в декабре 2023 года», — пояснил Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».В то же время сохранение Центробанком ключевой ставки на отметке 21% назвали хорошим сигналом. Как отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор инженерной «Уралэнерготел» Алексей Бельский, дальнейший рост ставки привел бы к заморозке множества различных проектов.
«Это хороший сигнал для бизнеса, который в течение года испытывал сильное давление из-за предыдущих повышений. Если раньше банки кредитовали «ключ+2,5%», то сейчас ЦБ изменил требования, и реальная стоимость кредитов стала от «ключ +7%», — поделился Бельский.Читайте также:
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