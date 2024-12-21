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Эксперт Башаров: нехватка строителей в России связана с ростом экономики

Фото: iStock/nuttapong punna

Фото: iStock/nuttapong punna

Нехватка специалистов в строительстве связана с ростом экономики в России, а также более привлекательными предложениями для молодежи. Об этом заявил гендиректор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров. По его словам, еще одной причиной является демографическая яма.
«Молодежь в большей степени выбирает профессии, не связанные с производством, строительством – где реально надо сначала отучиться, и только потом работать. Предприятия соревнуются за кадры, происходит гонка зарплат. И еще одна причина – демографический провал. Если посмотреть, от 20 до 30 лет, там действительно и в мужском населении, и в женском нехватка», — пояснил эксперт в беседе с «Татар-информом».
Третьей причиной дефицита строителей Башаров назвал отток мигрантов.



Для решения проблемы в целом, по его мнению, следует формировать целевую программу для всей России, которая будет включать меры для бизнеса, экономики и подготовку кадров.

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Спрос в Старой Москве на ипотеку рухнул вдвое
«Метриум»: доля ипотечных сделок в Старой Москве за год упала вдвое
21 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/Evkaz

В ноябре доля ипотечных сделок в Старой Москве упала вдвое по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, самое большое снижение пришлось на долю жилья бизнес-класса — 38% против 76%.
«На рынке массовых новостроек доля ипотеки снизилась с 88% в декабре 2023 года до 86% в июне и 65% в ноябре 2024 года. <…> В премиум-классе показатель сократился до 16% против 51% в июне и 57% в декабре 2023 года», — пояснил Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время сохранение Центробанком ключевой ставки на отметке 21% назвали хорошим сигналом. Как отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор инженерной «Уралэнерготел» Алексей Бельский, дальнейший рост ставки привел бы к заморозке множества различных проектов.
«Это хороший сигнал для бизнеса, который в течение года испытывал сильное давление из-за предыдущих повышений. Если раньше банки кредитовали «ключ 2,5%», то сейчас ЦБ изменил требования, и реальная стоимость кредитов стала от «ключ 7%», — поделился Бельский.
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#рост
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#ипотека
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Миронов: средние ставки по ипотеке приближаются к диким ставкам МФО
21 декабря 2024, 17:15

Сергей Миронов (фото: kremlin.ru)

Рыночную ставку по ипотеке следует уменьшить до половины от ставки рефинансирования Центробанка, так как средние показатели уже приближаются к диким ставкам микрофинансовых организаций (МФО). Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, если учесть сверхприбыли банков, то на сегодняшний день вполне возможно принудительно снизить ставку ипотеки.
«Средние ставки по ипотеке уже приближаются к диким ставкам МФО. При том, что микрофинансирование предполагает короткие и высокорисковые займы, а ипотека — это долгосрочный кредит, который и без того обеспечивает банку постоянный высокий доход. И это кредит под такой надежный залог, как недвижимость, — отметил глава партии в беседе с NEWS.ru.
Миронов подчеркнул, что ситуация, где заемщик за 20-30 лет переплачивает за квартиру в четыре раза больше, вызвана «вредительской политикой ЦБ». Он считает, что из-за этого нужно менять не только политику, но и сам статус Центробанка России.

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#эксперт
#ипотека
#недвижимость
#жизнь
#кредит
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Эксперт Ходачек об экономике в России: ситуация неплохая
21 декабря 2024, 17:02

Фото: iStock/Max Zolotukhin

В российской экономике складывается неплохая ситуация, заявил вице-президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек, комментируя экономические показатели, прозвучавшие на «‎Итогах года с Владимиром Путиным». По его словам, особенно это заметно на примере Санкт-Петербурга, который является своего рода «передовиком».
«‎Ситуация неплохая. По Петербургу все макроэкономические показатели еще выше: индекс промышленного производства, инвестиции в основной капитал и индекс в обрабатывающей промышленности. Думаю, что мы в России в какой-то степени передовики», — поделился эксперт в беседе с «Петербургским дневником».
В то же время экономист Александр Разуваев пролил свет другую тему, озвученную президентом, — уровень инфляции. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик пояснил, что удержание ключевой ставки на уровне 21%, принятое накануне Центробанком, приведет к инфляции на уровне 10%, что является приемлемым показателем.
«Сейчас я посмотрел через приложение, у нас 36 миллионов инвесторов, пять миллионов ежемесячно совершают сделки. Это рядовые россияне, а рынки акций забывать не стоит. Так что ЦБ правильно сделал, что поддержал рынок акций, потому что сейчас его капитализация меньше 30 процентов от ВВП», — рассказал Разуваев.
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«Емельяновка» подтвердила статус племенного завода по разведению голштинских коров
«Емельяновка» подтвердила статус завода по разведению голштинских коров
20 декабря 2024, 22:47

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Министерство сельского хозяйства России признало предприятие «Емельяновка» из Коломны племенным заводом по разведению голштинского крупного рогатого скота. Это уже третье подтверждение статуса предприятия, которое более 10 лет разводит коров этой породы, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Коровы голштинской породы отличаются высокой продуктивностью, но требуют особого ухода и качественных кормов. Подтверждение статуса племенного завода говорит о наличии современного оборудования, качественной кормовой базы и квалифицированных специалистов. Сейчас на предприятии содержится более 5,5 тыс. голов крупного рогатого скота», – отметили в министерстве.
«Емельяновка» – часть агрохолдинга «ОСП агро», общее поголовье крупного рогатого скота которого превышает 12 тыс. Агрохолдинг производит около 50 тыс. тонн молока в год.

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#коломна
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Набиуллина озвучила самый большой вызов для российских банков в 2024 году
Набиуллина: санкции были самым большим вызовом для российских банков в 2024 году
20 декабря 2024, 18:29

Эльвира Набиуллина (фото: kremlin.ru)

Самым большим вызовом для российских банков в 2024 году были санкции. За этот год число организаций под ограничениями выросло в два раза, до 129, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Говоря о вызовах, с которыми банковская система столкнулась в этом году, Набиуллина отметила санкционные ограничения, а также сложности с организацией трансграничных расчётов для клиентов Московской биржи.

В настоящее время под санкциями находятся 129 российских банков, ещё в прошлом году их было в два раза меньше. Отмечается, что под ограничениями находятся банки, у которых 95% активов сектора.

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Глава ЦБ РФ Набиуллина поделилась, что она бы попросила у Деда Мороза
Набиуллина заявила, что в руках ЦБ есть инструменты для замедления инфляции
20 декабря 2024, 17:40

Фото: iStock/Shintartanya

Главу Банка России Эльвиру Набиуллину спросили, что бы она попросила у Деда Мороза для российской экономики в следующем году. Она ответила, что хотела бы замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но также отметила, что у Центробанка есть инструменты для достижения этих целей. Об этом информирует РИА Новости.
«Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста, что это означает? Это означает положительные темпы роста, но не на один год, а не перспективу, чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно. Я б, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане», — сказала она на пресс-конференции.

По сути дела, продолжила Набиуллина, эти два желания совпадают в одном — это повышение благосостояния людей. Она добавила, что, помимо просьб к Деду Морозу, у них есть в распоряжении инструменты для достижения этих целей.

До этого стало известно, что совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что в феврале регулятор будет рассматривать два возможных варианта по ключевой процентной ставке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Ключевая ставка ЦБ: что это такое, как влияет на жизнь жителей России и какая ставка на 20 декабря
20 декабря 2024, 17:33

Фото: iStock/hank5

Сегодня, 20 декабря, совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 21% годовых.
Член Международного союза экономистов Игорь Диденко в беседе с «Радио 1» ответил на важные вопросы о ключевой ставке.


Что такое ключевая ставка ЦБ и как она влияет на жизнь обычных жителей России


Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдаёт коммерческим банкам кредиты и принимает у них деньги на депозиты. От ключевой ставки зависят ставки по вкладам и кредитам, курс национальной валюты, штрафы и налоги и, конечно же, цены. Ключевая ставка влияет на инфляцию.

Что влияет на рост и снижение ключевой ставки ЦБ


По словам эксперта, инфляция играет ключевую роль.

«Если инфляция растет и не получается ее быстро обуздать, то Центробанку приходится ставку поднимать. Более высокая ставка приводит к охлаждению капиталов, охлаждению экономики, потому что кредиты приходится брать под более высокие проценты. Охлаждение экономики сбивает инфляцию», — объяснил экономист.

Как ключевая ставка влияет на курс рубля


Диденко сообщил, что ключевая ставка призвана сдерживать рост курса доллара по отношению к рублю, однако она играет далеко не решающую роль.

«Курс — это вопрос торгового баланса, соотношение между экспортом и импортом. Если импорт существенно выше, чем экспорт, то доллар растет», — добавил он.
Эльвира Набиуллина (фото: kremlin.ru)

Как ключевая ставка влияет на вклады и кредиты


На вклады и кредиты, как рассказал экономист, ключевая ставка влияет практически напрямую: банки на нее ориентируется во всех своих действиях.

«Банки зарабатывают, как известно, на разнице между привлеченными средствами и выданными, то есть на разнице между депозитами и кредитами», — сказал он.

Почему ЦБ повышал ключевую ставку


ЦБ повышал ключевую ставку, как сказала Игорь Диденко, для того, чтобы сбалансировать развитие экономики.

«Маленький рост экономики это, конечно, плохо, но когда возникает так называемый перегрев экономики, особенно в условиях некоторого дефицита кадров, дефицита федеральных ресурсов, не реагировать нельзя», — пояснил член Международного союза экономистов.
Фото: iStock/Natalia Rusanova

Какая ключевая ставка на сегодняшний день и почему ЦБ не стал ее повышать


По итогам сегодняшнего заседания, Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, несмотря на то, что многие эксперты отмечали неизбежность очередного роста вплоть до 24% и 25%.
ЦБ принял решение не изменять ключевую ставку, потому что произошло существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось в октябре.

Какая ключевая ставка в других странах

Приведенная статистика показывает, что ключевая ставка в Турции за ноябрь составляет 50%, в Аргентине — 35%, в Бразилии — 11,25%, в Мексике — 10,25%, в ЮАР — 7,75%.

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Стало известно, что Набиуллина попросила у Деда Мороза
Набиуллина попросила у Деда Мороза замедления роста цен
20 декабря 2024, 16:40

Эльвира Набиуллина (Фото: kremlin.ru)

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина попросила у Деда Мороза в качестве подарка на Новый год замедление роста цен. Об этом она заявила во время пресс-конференции председателя Банка России, трансляция идет на телеканале «Россия-24».
«Попросила бы у Деда Мороза на Новый год сбалансированного роста экономики и замедления роста цен», — заявила Набиуллина.

По ее словам, курс рубля стабилизирует низкий уровень инфляции. Поэтому она считает, что доверие россиян к ценовой стабильности еще можно вернуть после роста.

Набиуллина также сообщила, что в феврале регулятор будет рассматривать два возможных варианта по ключевой процентной ставке. Одним из них является сохранение текущего уровня ставки на уровне 21%, а другим — ее дальнейшее повышение. Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

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В Подмосковье выпускают почти половину шоколадных изделий с начинкой в России
20 декабря 2024, 16:30

Фото: iStock / Vladimir Zapletin

В Подмосковье сегодня производят без малого 50% шоколадных изделий с начинкой от общероссийского объёма. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского и хозяйства и продовольствия Московской области.
«Регион уверенно укрепляет позиции в этом направлении. За 10 месяцев с начала года выпущено более 64% от совокупного объёма шоколадных изделий с начинкой в Центральном федеральном округе и 49,7% – от общероссийского. Суммарный объём производства за этот период составил 92,5 тыс. тонн», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что таких результатов удалось достичь за счёт работы Кондитерской фабрики «Волшебница», ООО «Сладкий Орешек», Кондитерского комбината «Озёрский сувенир» и других. Предприятия производят высококачественную шоколадную продукцию из отборного сырья.

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