Эксперт Башаров: нехватка строителей в России связана с ростом экономики

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Нехватка специалистов в строительстве связана с ростом экономики в России, а также более привлекательными предложениями для молодежи. Об этом заявил гендиректор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров. По его словам, еще одной причиной является демографическая яма.
«Молодежь в большей степени выбирает профессии, не связанные с производством, строительством – где реально надо сначала отучиться, и только потом работать. Предприятия соревнуются за кадры, происходит гонка зарплат. И еще одна причина – демографический провал. Если посмотреть, от 20 до 30 лет, там действительно и в мужском населении, и в женском нехватка», — пояснил эксперт в беседе с «Татар-информом».Третьей причиной дефицита строителей Башаров назвал отток мигрантов.
Для решения проблемы в целом, по его мнению, следует формировать целевую программу для всей России, которая будет включать меры для бизнеса, экономики и подготовку кадров.
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