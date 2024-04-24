Стартовал приём заявок от молодых подмосковных учёных на социальную ипотеку

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В Подмосковье начали принимать заявки на получение социальной ипотеки для молодых учёных и специалистов, а также молодых уникальных специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса. В 2024 году будут отобраны 60 получателей поддержки, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для Московской области программа «Социальная ипотека» – способ обеспечить ценных специалистов и учёных комфортным и доступным жильём. В результате отбора обладателями сертификатов соципотеки в этом году станут 57 человек – 28 молодых учёных и 29 уникальных специалистов. Всего за восемь лет работы программы поддержку получили более 700 человек», – отметила Зиновьева.Как напомнили в министерстве, участник программы «Социальная ипотека» платит только проценты по кредиту, а основной долг выплачивает правительство региона. Условий получения поддержки – возраст до 35 лет, возможность получения ипотечного жилищного кредита и непрерывный стаж работы не менее года в подмосковных организациях.
Все условия участия в конкурсном отборе можно узнать на сайте.
Читайте также:
Подмосковным учёным вручили 25 премий губернатора на 10 млн рублей
Подмосковный стенд «Учёные будущего» на Фестивале профессий посетили 3 тыс. человек
Трёх подмосковных учёных отметили государственными званиями за вклад в животноводство
Лора Луганская