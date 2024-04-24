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Стартовал приём заявок от молодых подмосковных учёных на социальную ипотеку

24 апреля 2024, 11:13
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

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В Подмосковье начали принимать заявки на получение социальной ипотеки для молодых учёных и специалистов, а также молодых уникальных специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса. В 2024 году будут отобраны 60 получателей поддержки, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для Московской области программа «Социальная ипотека» – способ обеспечить ценных специалистов и учёных комфортным и доступным жильём. В результате отбора обладателями сертификатов соципотеки в этом году станут 57 человек – 28 молодых учёных и 29 уникальных специалистов. Всего за восемь лет работы программы поддержку получили более 700 человек», – отметила Зиновьева.
Как напомнили в министерстве, участник программы «Социальная ипотека» платит только проценты по кредиту, а основной долг выплачивает правительство региона. Условий получения поддержки – возраст до 35 лет, возможность получения ипотечного жилищного кредита и непрерывный стаж работы не менее года в подмосковных организациях.



Все условия участия в конкурсном отборе можно узнать на сайте.

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#московская область
Clearstream отказался поддержать выкуп заблокированных бумаг у россиян
24 апреля 2024, 11:16

Фото: iStock/Torsten Asmus

Люксембургский депозитарий Clearstream принял решение не оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России. Об этом сообщают «Ведомости».
Депозитарий предупредил, что риски для активов растут. В заявлении Clearstream также упоминается о важности соблюдения всех применяемых санкций.

Отмечается, что процедура выкупа замороженных активов началась 25 марта текущего года и продлится до 1 сентября. В марте 2022 года в России был издан указ №95, по которому на специальные счета С перевели и заблокировали активы, которые хранились на счетах иностранных депозитариев в РФ.

Примечательно, что финансовые организации и фонды из США, Европейского союза и Великобритании намерены принять участие в выкупе.

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#экономика
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На новой трикотажной фабрике в Подольске создали более 100 рабочих мест
24 апреля 2024, 11:02

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фабрика по производству трикотажного полотна для матрасов открылась на площадке индустриального парка «Валищево» в городском округе Подольск, на предприятии создано более 100 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Производство запустила компания «Фортекс & Ко». На новом предприятии создано уже более ста рабочих мест, а до конца года это число возрастет до 120», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Инвестиции в новое производство составили 800 миллионов рублей, при этом 400 миллионов из них компания «Фортекс & Ко» получила как льготный заём в Фонде развития промышленности РФ по программе «Проекты развития». Выделенные фондом средства были направлены на покупку линии по выпуску нетканых полотен, сушильно-ширильной машины и кругловязальных машин.

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Инфляция, повышение зарплат: Минэкономики раскрыло сценарий грядущей трехлетки в России
Минэкономики описало сценарий грядущей трехлетки в России
24 апреля 2024, 05:57

Фото: istock / Max Zolotukhin

Министерство экономического развития РФ 23 апреля представило правительству вариант сценариев и основных показателей прогноза социально-экономического развития до 2027 года. На основе прогноза будут сформированы параметры федерального бюджета на три года. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Фактически, сценарий является целевым, он опирается на экономическую модель, которая описана в поручениях правительству по результатам послания президента России Владимира Путина. По предположению сценария, опора на внутренний спрос, который поддерживается социальными расходами и ростом зарплат, а также вливаниями бюджета и частными вложениями в его удовлетворение, принесет ожидаемые результаты.

В прогнозе рост ВВП в 2024 году, замедлится до 2,8%, и следующие несколько лет будет держаться на уровне 2,3–2,4%. Это выше показателей, на которые способна российская экономика без адаптации и стимулирующих действий.

Спрос в прогнозе Минэкономики также разгонит инфляцию — по результатам 2024 года до 5,1%, что выше ожиданий Банка России в 4–4,5%.

В 2024 году доходы населения вырастут на 5,3% в реальном выражении. Основой станут зарплаты, которые по прогнозу повысятся на 6,5% в реальном выражении (против 7,8% в 2023 году).

Отмечается, что все больше предприятий планируют повышать зарплаты, которые превысят рост производительности труда.

«В 2021 году такое «неправильное» соотношение прогнозов изменения зарплат и производительности труда складывалось только у 7% промпредприятий, по первым двум «замерам» 2024 года опережающий рост зарплат вынужден планировать уже 21% предприятий», — заявил Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
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#доходы
#рф
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Канада разрешила делать Airbus из российского титана, несмотря на санкции
Reuters: Канада разрешила Airbus использовать российский титан в обход санкций
24 апреля 2024, 01:42

Фото: istock / Artyom_Anikeev

Правительство Канады позволило компании Airbus закупать российский титан в обход введенных санкций. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на заявление компании.
Заводы Airbus находятся, в том числе в Канаде, и запрет на использование титана из РФ мог бы серьезно повлиять на производство в стране.

Как заявил представитель компании, Airbus осведомлён о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении российского производителя титана ВСМПО. При этом компания получила необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями.

Ранее замминистра энергетики Соединенных Штатов Джеффри Пайетт заявил, что США продолжат вводить санкции против российского энергосектора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#заводы
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Срок заключения договора на ветеринарные услуги в Подмосковье сократили до двух дней
23 апреля 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области запустили онлайн-сервис «Заключение договоров на оказание услуг в области ветеринарии». Это сократило срок заключения такого договора всего до двух дней, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Несколько лет Минсельхозпрод региона активно занимается цифровизацией услуг, в том числе в сфере ветеринарии. Это позволяет повысить оперативность работы и сократить время наполучение и обработку заявлений. Так, время заключения договора на оказание ветеринарных услуг сократилось с 15 до двух рабочих дней», – пояснил Мурашов.
Как пояснили в министерстве, на региональном портале госуслуг можно заключить следующие договоры с государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Подмосковья: на оказание ветеринарных услуг, на утилизацию биоотходов, на ветеринарное сопровождение ярмарки, на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации, на лабораторные услуги, а также договор оказания услуг (гашение).

Услуга предоставляется бесплатно. Обратиться за ней могут как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Результат направляется в личный кабинет заявителя.

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#подмосковье
#московская область
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Путин: Решение по запуску третьего этапа развития БАМа и Транссиба принято
23 апреля 2024, 21:10

Фото: Сайт Кремля

Решение о запуске третьего этапа развития БАМа и Транссиба в текущем году уже принято, а необходимые документы утверждены правительством. Об этом 23 апреля сообщил президента России Владимир Путин.
Он отметил, что развитие БАМа и Транссиба направленно на увеличение пропускной способности Восточного полигона железных дорог. По словам президента, стратегическое решение по этому вопросу уже принято, и соответствующие нормативные акты утверждены правительством, отмечает РИА Новости.

На данный момент «Российские железные дороги» активно осуществляют второй этап развития Восточного полигона, включающего в себя БАМ и Транссиб, общей стоимостью в 1,1 триллиона рублей.

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#путин
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Дмитровский завод кормов для питомцев вошёл в нацпроект «Производительность труда»
23 апреля 2024, 21:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Петкорм» стала участником нацпроекта «Производительность труда», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Предприятие производит влажные корма для кошек и собак в Дмитрове.
«В качестве пилотного потока выбрали процесс изготовления консервированного корма для домашних животных: кусочки в соусе или желе, упакованные в паучи. Этот производственный процесс, на наш взгляд, имеет серьёзный потенциал для оптимизации», – пояснил гендиректор предприятия Алексей Сильвестров.
В рамках реализации принципов нацпроекта планируется уменьшить время протекания процесса не менее чем на 10%, а также на 10-15% сократить запасы незавершённого производства и увеличить выработку.

Предполагается, что в перспективе сотрудники смогут применить полученный опыт на других участках производства, масштабировав инновационные подходы. Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал или обратившись в Региональный центр компетенций Московской области.

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#нацпроекты
#московская область
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На подмосковном агрофоруме презентовали фермерский проект для рестораторов
23 апреля 2024, 16:02

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Презентацию проекта KolomnaLocalFood провели в рамках IV открытого регионального агрофорума «Наша земля — Подмосковье», который состоялся на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Проект KolomnaLocalFood нацелен на налаживание устойчивого сотрудничества между фермерами, производителями и рестораторами городского округа Коломна. Его цель — придать гастрономическую идентичность территории и развить локальные гастрономические бренды», — отметил замглавы регионального Минсельхозпрода Александр Стиславский.
В работе форума приняли участие сельхозпроизводители, студенты, получающие аграрные специальности, а также представители профильных учебных заведений. На форуме обсуждались кадровые потребности АПК и карьерные перспективы студентов.

В рамках мероприятия также была организована выставка-ярмарка сельхозпродукции и различные развлечения, включая квест-марафоны, прогулку на лошадях и трактор-шоу для детей и взрослых.

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В Балашихе нейросеть впервые в России создала обои
23 апреля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Производитель обоев из Балашихи, компания «Палитра», создал детскую коллекцию с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-служба Миниинвеста Московской области, отметив, что именно на этом предприятии впервые в России создали обои в нейросети.
Коллекция 3D Cats – это виниловые обои в метровом формате. Они выполнены в нежных пастельных оттенках и имеют пять расцветок с эффектом замши и штукатурки. Уникальность разработки – в опыте использования ИИ для создания рисунка полотна.
«Сначала нейросеть сгенерировала более 30 котят различных цветов и размеров, потом их количество сократилось до четырёх. Затем дизайнер гармонично расположил животных по полотну и сделал рваные отверстия, из которых выглядывают пушистые зверьки. На обои нанесли надписи «мур» и «мяу». Процесс создания коллекции занял около трех месяцев», – говорится в сообщении.
Обойная фабрика «Палитра» – одно из крупнейших в России предприятий по производству виниловых обоев. Ранее оно запустила виртуальную примерку обоев собственного производства в интерьере.

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