На новой трикотажной фабрике в Подольске создали более 100 рабочих мест

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
Фабрика по производству трикотажного полотна для матрасов открылась на площадке индустриального парка «Валищево» в городском округе Подольск, на предприятии создано более 100 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Производство запустила компания «Фортекс & Ко». На новом предприятии создано уже более ста рабочих мест, а до конца года это число возрастет до 120», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Инвестиции в новое производство составили 800 миллионов рублей, при этом 400 миллионов из них компания «Фортекс & Ко» получила как льготный заём в Фонде развития промышленности РФ по программе «Проекты развития». Выделенные фондом средства были направлены на покупку линии по выпуску нетканых полотен, сушильно-ширильной машины и кругловязальных машин.
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