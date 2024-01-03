Компании из структуры «Русь-Ойл» оказались под контролем государства

Фото: istockphoto/e-crow
Несколько нефтяных компаний холдинга «Русь-Ойл» теперь находятся под контролем государства.
Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на записи в ЕГРЮЛ от 27 декабря.
Сообщается, что самым крупным активом, который перешел в собственность Росимущества, является ООО «Компания Полярное сияние». Под её контролем находится лицензирование добычи углеводородов на пяти месторождениях в Ненецком автономном округе.
В 2023 году Замоскворецкий районный суд Москвы признал бизнесмена Алексея Хотина, который владеет холдингом «Русь-Ойл», виновным в уклонении от уплаты налогов. Суд взыскал с него 192 млрд рублей в счёт государства.
До этого РБК сообщал, что ключевые активы KR Properties миллиардера Александра Клячина будут переданы государству.
Ранее сообщалось, что поставки газа в Китай обновили исторический суточный рекорд сразу же после их выведения «Газпромом» на принципиально новый уровень. Об этом российская компания сообщила в своём Telegram-канале.
В начале января «Газпром» вывел суточные поставки газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» на новый уровень, который был предусмотрен договором для текущего года.
Читайте также:
Поставки газа в Китай обновили новый рекорд, сообщили в «Газпроме»
Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве более 19 тонн
Мария Захарова поздравила США с обновлением рекорда по государственному долгу
Сообщается, что самым крупным активом, который перешел в собственность Росимущества, является ООО «Компания Полярное сияние». Под её контролем находится лицензирование добычи углеводородов на пяти месторождениях в Ненецком автономном округе.
До этого РБК сообщал, что ключевые активы KR Properties миллиардера Александра Клячина будут переданы государству.
Ранее сообщалось, что поставки газа в Китай обновили исторический суточный рекорд сразу же после их выведения «Газпромом» на принципиально новый уровень. Об этом российская компания сообщила в своём Telegram-канале.
В начале января «Газпром» вывел суточные поставки газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» на новый уровень, который был предусмотрен договором для текущего года.
Читайте также:
Поставки газа в Китай обновили новый рекорд, сообщили в «Газпроме»
Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве более 19 тонн
Мария Захарова поздравила США с обновлением рекорда по государственному долгу
Мария Фирсова