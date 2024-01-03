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Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве более 19 тонн

03 января 2024, 14:36
Фото: istockphoto/ra3rn

Фото: istockphoto/ra3rn

Первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 316 800 штук завезена в Россию через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Вес нетто продукции составил 19,36 тонны.

Об этом сообщили специалисты Россельхознадзора. После завершения всех таможенных и надзорных процедур яйца будут направлены в торговые сети для последующей реализации на территории России. Сотрудники ведомства также рассказали, что Россельхознадзор одобрил поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

Зарубежные поставки позволят стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. К концу 2023 года яйца в стране подорожали на 50% по сравнению с его началом. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который объяснил её сбоем в работе правительства. Министерство сельского хозяйства полагает, что цены начнут снижаться уже в январе на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран.

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Мария Захарова поздравила США с обновлением рекорда по государственному долгу
03 января 2024, 12:44

Фото: сайт Кремля

По сообщению министерства финансов США, государственный долг страны на текущий момент превысил 34 триллиона долларов и достиг наивысшего показателя за всю историю. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично поздравила Штаты с достижением этого результата.
Госдолг США растёт небывалыми темпами. Ещё месяц назад этот показатель составлял 33 триллиона долларов.

«С Новым госдолгом!», — на манер новогоднего поздравления написала российский дипломат в своём телеграм-канале.

По мнению директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепилицы, неуёмный рост государственного долга США уже практически обрёк эту страну на дефолт. По мнению финансиста, это неприятное для экономики явление произойдёт в Соединённых Штатах не позднее, чем через десять лет.

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#сша
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#дипломат
#долги
#экономика
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Госдолг США превысил 34 триллиона долларов
Минфин: государственный долг США превысил 34 триллиона долларов
03 января 2024, 01:39

Фото: iStock/MarianVejcik

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства финансов США, государственный долг Соединенных Штатов Америки перевалил за отметку в 34 триллиона долларов.
На текущий момент этот показатель составляет 34,001,493,655,565 долларов и 48 центов. За 2023 год американский государственный долг увеличился более чем на 4 триллиона долларов.

Япония сохраняет лидерство по объему инвестиций в государственные облигации США, с вложениями в ценные бумаги, достигшими 1,09 триллиона долларов к октябрю. Китай занял второе место со значительно меньшим показателем в 769,6 миллиарда, а тройку лидеров замкнула Великобритания с инвестициями на уровне 693 миллиарда.

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#облигации
#великобритания
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FT: Газовые хранилища Украины спасают Европу от энергетического кризиса
02 января 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Anton Zubchevskyi

Европейские компании ускорили процесс закачки газа в хранилища на территории Украины. Это позволяет значительно сократить потребление голубого топлива из резервуаров внутри самого Евросоюза.
По сообщению известной газеты The Financial Times, на конец декабря 2023 года уровень запасов газа в европейских хранилищах составлял порядка 90%. Как сообщают эксперты организации Gas Infrastructure Europe, это значительно выше обычного показателя, который фиксировался на протяжении пяти последних лет. Трейдеры и компании из Европы используют лишь минимальный объем топлива из хранилищ на территории стран ЕС.

По словам старшего аналитика компании Rystad Energy Николин Бромандер, сохранить такой небывало высокий уровень запаса в значительной степени помог отбор газа из украинских хранилищ. В целом это помогает снизить риск истощения запасов и, как следствие, возникновение энергетического кризиса, считают европейские эксперты.

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#эксперты
#следствие
#компании
#ес
#украина
#газ
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Назван крупнейший должник России
Белоруссия стала лидером по объему долгов перед Россией
02 января 2024, 11:53

Фото: iStock/ArtemSam

Белоруссия стала крупнейшим должником перед РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.
Отмечается, что на конец 2022 года общий объем долга Белоруссии составил 8,24 миллиарда долларов. При этом размер общей задолженности всех государств перед нашей старой — 28,9 миллиарда долларов.

По информации источника, после республики второе место по объему долга занимает Бангладеш, после него идут Индия, Египет и Вьетнам.

Ранее сообщалось, что единственным государством, перед которым по итогам прошлого года у России выросла задолженность, стала Индия. За год задолженность выросла на четверть, размер которой составил 777 миллионов долларов.

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#индия
#египет
#белоруссия
#деньги
#доллар
#долги
#россия
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Путин сообщил, что инфляция «чуть-чуть поднялась», но всё под контролем
01 января 2024, 17:34

Фото: сайт Кремля

Ситуация с инфляцией и ростом цен в России контролируется.
Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале имени А. А. Вишневского.

«У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но контролируемо все», - заявил Владимир Путин.
Президент отметил рост перерабатывающих отраслей. По его словам, впервые за много лет в российской структуре экономики есть рост перерабатывающих отраслей производства.

Ранее Президент России Владимир Путин 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с участниками СВО.

Во время беседы с бойцами Путин говорил о террористической атаки Украины на Белгород. Президент подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению. Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.

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#владимир путин
#политика
#инфляция
#экономика
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РИА Новости: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба
Анкара выразила желание обсудить с Москвой дорожную карту газового хаба в Турции
01 января 2024, 13:54

Фото: iStock/MikeMareen

Турция рассчитывает в конце января-начале февраля начать обсуждения с Россией «дорожной карты» газового хаба в Турции. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный источник.
Сообщается, что у сторон есть рабочий настрой по данному вопросу. По словам вице-премьер России Александра Новака, осуществление проекта может начаться уже в этом году.

Как рассказал собеседник агентства, примерный срок начала обсуждения — с конца января-начала февраля.

Напомним, впервые о турецком газовом хабе речь зашла в октябре 2022 года. Спустя несколько недель после теракта на «Северных потоках» глава российского государства Владимир Путин предложил переместить утраченный объем транзита газа РФ в регион Черного моря.

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#владимир путин
#мид
#регион
#турция
#рф
#рабочий
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Стоимость социальной сети Х упала на 70% после того, как её купил Илон Маск
01 января 2024, 13:29

Фото: istockphoto/danielskorodyelov

Цена соцсети X (бывший Twitter) упала более чем на 70% после того, как компанию купил предприниматель Илон Маск.
Динамику проанализировали в инвесткомпании Fidelity. Она помогала Маску со сделкой и внесла вклад в размере 300 млн долларов, пишет Axios.

Данные приводится по состоянию на конец ноября. Они вычислялись из стоимости доли Fidelity. Сообщается, что сокращение стоимости соцсети упало на 71,5%.

В это число входит падение стоимости на 10,7%, которое произошло в ноябре. Тогда Илон Маск в грубой форме высказался в сторону рекламодателей, решивших бойкотировать соцсеть из-за антисемитских и разжигающих ненависть высказываниях на платформе.

Сообщается, что Fidelity снижает оценку стоимости своих акций в первый месяц после выкупа бизнесменом социальной сети.
В материале сказано, что у инвесткомпании может не быть углубленных данных о финансовых результатах X, несмотря на владение долей в социальной сети.

В свою очередь аналитики The Financial Times прогнозируют банкротство соцсети X в 2024 году. По их подсчётам, платформа не сможет найти новые источники дохода. Пока рекламодатели в массовом порядке покидают социальную сеть, а попытки привлечь другие средства заканчиваются провалом.

Ранее сообщалось, что принадлежащая известному предпринимателю и миллиардеру Илону Маску компания SpaceX осуществила в 2023 году рекордное количество запусков космических ракет с различной полезной нагрузкой. Всего их было 96.

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#деньги
#компании
#экономика
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Эксперт Куркулите рассказала, что уточнять в договоре при работе на удаленке
Куркулите: для НДФЛ в 13-15% договор должен содержать положение об удаленке
01 января 2024, 11:45

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Особенность единой ставки НДФЛ в 13-15% для тех, кто работает удалено, о которой зачастую забывают, заключается в том, что в трудовом договоре должно содержаться положение о дистанционной работе. В противном случае мера не будет применяться.
Нужно обратить внимание на детали налогообложения между Россией и страной, где сотрудник трудится.
Об этом РИА Новости рассказала юрист практики международного налогового планирование BGP Litigation Линда Куркулите.

С 1 января 2024 года единая ставка НДФЛ в 13-15% начинает действовать для дистанционных сотрудников отечественных компаний - базовая ставка теперь 13%, а для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год - 15%.

С 2024 года закон будет действовать для штатных сотрудников, а для фрилансеров начнёт работать с 2025 года. Закон подписал президент РФ Владимир Путин в июле 2023 года.

Куркулите обращает внимание на ещё одну особенность.

«Не стоит забывать о порядке налогообложения дистанционных сотрудников в юрисдикции их налогового резидентства»,-говорит юрист.
Для того, чтобы понять, будет ли такой доход облагать за рубежом, нужно провести анализ положения СИДН между Россией и юрисдикцией, налоговым резидентом которой будет признан налогоплательщик. Необходимо проверить, действует ли соглашение на данный момент.

«Если такой доход должен облагаться не только в РФ, но и в стране налогового резидентства, необходимо уточнять в соответствии с налоговым законодательством данной юрисдикции о возможности осуществления зачета налога, уплаченного в РФ, против налога, подлежащего к уплате в иностранной юрисдикции налогового резидентства работника», - сообщила Линда Куркулите.
Россия решила приостановить действие некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами. При этом действие положений, которые позволяют зачесть налог, который уплатили за рубежом, сохраняется.

Такие налоговые соглашения денонсировали с некоторыми странами. Если дистанционный сотрудник будет налоговым резидентом данных юрисдикций, то избежать двойного налогообложения с его стороны не получится.

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#работа
#сотрудники
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Пошлина на экспорт российской нефти обнуляется с 1 января
01 января 2024, 11:13

Фото: istockphoto/e-crow

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января обнулится. Это произойдёт в рамках завершения налогового маневра в нефтянке.
С 2019 года таможенная пошлина каждый год снижалась на 1/6 от полного значения до отмены в 2024 году. При этом на такую же сумму вырос налог на добычу полезных ископаемых.

В результате российские НПЗ будут приобретать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков будут действовать компенсационные механизмы.

В декабре пошлина на нефть составила 24,7 доллара за тонну. Об этом говорят данные Минфина.

Обнулятся и пошлины на светлые, темные нефтепродукты и масла, а также на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта), на кокс.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) снизится с 4,7 до 1,6 доллара, на чистые фракции СУГ произойдёт снижение с 4,2 до 1,4 доллара.

Средняя цена нефти Urals для расчета налогов с 15 ноября по 14 декабря достигла 66,12 доллара за баррель.

Котировка North Sea Dated (Brent датированный) составляла 78,89 доллара за баррель. Это говорит о том, что скидка на российскую нефть за данный период равняется в среднем 12,77 доллара за баррель. Об этом говорят данные российского Минфина.

Ранее сообщалось, что Европа занимается искусственным разрушением спрос на газ. С таким заявлением выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер на мероприятии, посвящённом подведению итогов года.

По словам Миллера, процесс «искусственного разрушения спроса на газ» происходит впервые в истории мировой энергетики. В то же время, по словам главы «Газпрома», во многих регионах Европы это уже успело привести к деиндустриализации.

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#нефть
#экономика
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