Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве более 19 тонн

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Первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 316 800 штук завезена в Россию через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Вес нетто продукции составил 19,36 тонны.
Зарубежные поставки позволят стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. К концу 2023 года яйца в стране подорожали на 50% по сравнению с его началом. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который объяснил её сбоем в работе правительства. Министерство сельского хозяйства полагает, что цены начнут снижаться уже в январе на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран.
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Александр Бойцов