Названа пятёрка городов-лидеров Подмосковья по темпам роста числа МСП

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева перечислила городские округа-лидеры по увеличению числа компаний в этом секторе. По её словам, всего в регионе зарегистрировано более 440 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Сектор МСП – значимая часть экономики Подмосковья. По статистике, каждый третий житель региона трудится в компаниях малого и среднего бизнеса. Количество таких компаний в регионе продолжает расти. За год лидером по увеличению числа МСП стал городской округ Котельники. Там рост составил 19,3%. На втором месте – Ленинский (11,6%), на третьем – Раменский (8%)», – уточнила Зиновьева.Как напомнили в подмосковном Мининвесте, субъектам МСП в Подмосковье доступны меры поддержки, которые реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Предприниматели также могут воспользоваться услугами регионального центра «Мой бизнес».
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Лора Луганская