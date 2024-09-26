В Подмосковье за полгода вырастили 69 тонн товарной форели

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Рыбные хозяйства Московской области в первом полугодии 2024 года вырастили 69 тонн товарной форели, которая продаётся в регионе. Такие данные привели в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Выращиванием форели в Подмосковье занимаются три предприятия. Это Бисеровский рыбокомбинат в Богородском городском округе, Селекцентр в Дмитровском и Мансуровское карьероуправление в Истре.
«Форель – рыба семейства лососёвых. В её состав входят полезные жирные кислоты, витамины А, B, K, калий, магний и цинк. Благодаря этому форель является незаменимым продуктом для здорового рациона», – напомнили в ведомстве.Выращивается форель в чистой воде, оптимальная температура – 14-18 градусов,
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