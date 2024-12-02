Компании, начавшие реализацию проектов в Подмосковье в этом году, инвестируют в них 44 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В этом году при содействии Корпорации развития Московской области в регион было привлечено 20 новых инвесторов, которые планируют запустить в Подмосковье собственные предприятия. Об этом сообщил «Радио 1» генеральный директор КРМО Егор Круглов.
«Сферы деятельности этих инвесторов разные – машиностроение, химическая, фармацевтическая промышленность. Часть компаний уже запустила собственные производственные площадки, часть приступила к строительству. Так, один из крупнейших инвесторов построит на территории Можайского городского округа современный высокотехнологичный комплекс по производству сухих молочных смесей, которые будут являться заменителями грудного молока для младенцев. Инвестиции рекордные – около 11 млрд рублей», – рассказал собеседник «Радио 1».По его словам, Estilab реализует в особой экономической зоне «Дубна» проект по разработке и производстве косметических средств. В запуск своего комплекса компания планирует вложить более 800 млрд рублей.
«Компания «Мотор» запустит новое высокотехнологичное предприятие, на котором будут производить салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей, а также воздушные фильтры. Компания «Механика» специализируется на промышленном восстановлении деталей двигателей внутреннего сгорания. В будущем запустит производство по восстановлению двигателей не только легковых автомобилей, но и крупногабаритной, специальной и сельскохозяйственной техники. Более 400 млн рублей компания планирует инвестировать в свой проект», – продолжил Круглов.По его оценке, в Подмосковье сохраняется высокая инвестиционная активность.
«Компании, которые уже подписали инвестсоглашения в этом году и приступили к реализации своих проектов в Московской области, планируют инвестировать более 44 млрд рублей. А 420 инвестиционных проектов, которые сейчас находятся в проработке Корпорации развития Московской области, принесут региону более 355 млрд рублей инвестиций и около 43 тыс. новых рабочих мест», – добавил Егор Круглов.По 20 проектам, которые в этом году привлечены в Московскую область, для жителей региона будет создано около 2 тыс. новых рабочих мест.
Практически каждый новый проект нацелен на импортозамещение. КРМО совместно с Мининвестом стараются помогать инвесторам на каждом этапе от поиска земли, оформления разрешительной документации, подключения к сетям до запуска самого производства. Всё это вместе с существующими в регионе мерами поддержки позволяет предпринимателям комфортно реализовывать в Подмосковье масштабные проекты, нацеленные на обеспечение экономического суверенитета страны.
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Лора Луганская