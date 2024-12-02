Предприятие по производству стеллажей в Егорьевске достроят в начале 2025 года

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство предприятия по выпуску элементов стеллажей ведётся в городском округе Егорьевск, в настоящее время готовность объекта достигла 90 процентов, сдать предприятие в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство ведётся с 2021 года. Общая площадь нового корпуса составляет 3,3 тыс. квадратных метров. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и монтируют внутренние инженерные системы», — говорится в сообщении.Инвестором проекта является компания «Роял Групп». Она специализируется на производстве порошковых красок. Производство элементов стеллажей станет новым направлением её деятельности.
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