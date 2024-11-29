В Дубне будут производить новые антибиотики для лечения тяжёлых инфекций

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Алтегра» в ближайшее время запустит в особой экономической зоне «Дубна» производство семи новых антибиотиков, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Там напомнили, что компания является одним из крупнейших российских фармпроизводителей.
Лекарства для лечения тяжёлых инфекционных заболеваний будут поставлять в больницы по всей стране.
Она добавила, что в этом году «Алтегра» создала на предприятии в ОЭЗ «Дубна» более 60 новых рабочих мест и планирует увеличить производственные площади.
В числе импортозамещающих препаратов компании – «Микафуцид» для лечения грибковых инфекций, «Лансон-АФ» для терапии желудочно-кишечных кровотечений, профилактики и лечения стресс-индуцированных поражений слизистой верхних отделов ЖКТ.
В этом году компания приступила к производству антибактериального препарата «Азактер-АФ», а раннее – антибиотиков широкого спектра действия.
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«Одно из главных направлений деятельности предприятия – производство не просто антибиотиков широкого спектра действия, а препаратов для лечения сепсиса, тяжёлых внебольничных и внутрибольничных инфекций. Сейчас она производит 21 препарат, в том числе импортозамещающие. Ещё семь новых антибиотиков находятся в разработке», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в этом году «Алтегра» создала на предприятии в ОЭЗ «Дубна» более 60 новых рабочих мест и планирует увеличить производственные площади.
«Мы успешно работаем в Дубне с 2021 года. Нас привлекает синергия из четырёх составляющих ОЭЗ. Это налоговые льготы и преференции для резидентов, а также льготы для новых инвестпроектов, реализуемых в Подмосковье. Добавим к этому опытную управляющую компанию, которая организовала работу территории с льготным режимом. Социальная инфраструктура наукограда тоже очень привлекательна», – сказала гендиректор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова.Созданные условия помогают наращивать темпы и объёмы производства. В этом году «Алтегра» выпустила более 3 млн флаконов лекарств. Продукция поставляется во все страны СНГ. В планах – выход на рынки Монголии, Камбоджи, Китая и ОАЭ. Производственные мощности позволяют выпускать до 20 млн упаковок в год.
В числе импортозамещающих препаратов компании – «Микафуцид» для лечения грибковых инфекций, «Лансон-АФ» для терапии желудочно-кишечных кровотечений, профилактики и лечения стресс-индуцированных поражений слизистой верхних отделов ЖКТ.
В этом году компания приступила к производству антибактериального препарата «Азактер-АФ», а раннее – антибиотиков широкого спектра действия.
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Лора Луганская