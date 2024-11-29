Подмосковному хозяйству предоставили землю под овцеводческую ферму

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Фермерскому хозяйству «Зерно и Мясо» предоставят в аренду без торгов два земельных участков общей площадью более 34,5 га под строительство фермы для разведения овец. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Правительство Подмосковья заключило соглашение с главой хозяйства. Участки расположены в городском округе Ступино. Объём инвестиций превысит 58 млн рублей. На территории фермы планируется построить овчарню, хранилище сена и соломы, складские помещения, обустроить силосные ямы. На начальном этапе планируется приобрести 110 голов мелкого рогатого скота», – говорится в сообщении.Завершить реализацию инвестпроекта рассчитывают в сентябре 2027 года. Ввод овцеводческой фермы в эксплуатацию позволит создать 30 рабочих мест.
Читайте также:
В Дубне будут производить новые антибиотики для лечения тяжёлых инфекций
В Подмосковье наградили обладательниц премии «Нежный Грант 2024»
Эффект от нацпроекта «Производительность труда» в Подмосковье превысил 9 млрд рублей
Лора Луганская