Компании ОЭЗ «Технополис Москва» выплатили около 52 млрд рублей налогов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Резиденты «Технополиса Москва» перечислили около 52 миллиардов рублей налогов за всё время существования особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого привод пресс-служба инвестиционной и промышленной политики столицы.
В настоящее время работающие на территории ОЭЗ компании выпускают критически важные для государства товары. В их числе микроэлектронные изделия, лекарства, медтехника, беспилотники и высокотехнологичное оборудование.
Во втором квартале текущего года объём налоговых поступлений от резидентов вырос в 1,7 раза и составил 6,9 миллиарда рублей. Из этой суммы бюджет Москвы пополнился на более чем полтора миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного периода 2023 года.
В этом показатели лидерами стали производители микроэлектроники, которые перечислили в бюджет Москвы около 2,7 миллиардов рублей налогов.
По поручению главы города Сергея Собянина эти средства идут на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры и мест общего пользования.
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Во втором квартале текущего года объём налоговых поступлений от резидентов вырос в 1,7 раза и составил 6,9 миллиарда рублей. Из этой суммы бюджет Москвы пополнился на более чем полтора миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного периода 2023 года.
В этом показатели лидерами стали производители микроэлектроники, которые перечислили в бюджет Москвы около 2,7 миллиардов рублей налогов.
По поручению главы города Сергея Собянина эти средства идут на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры и мест общего пользования.
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Анастасия Чинкова