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Компании ОЭЗ «Технополис Москва» выплатили около 52 млрд рублей налогов

04 октября 2024, 11:46
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Резиденты «Технополиса Москва» перечислили около 52 миллиардов рублей налогов за всё время существования особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого привод пресс-служба инвестиционной и промышленной политики столицы.
В настоящее время работающие на территории ОЭЗ компании выпускают критически важные для государства товары. В их числе микроэлектронные изделия, лекарства, медтехника, беспилотники и высокотехнологичное оборудование.

Во втором квартале текущего года объём налоговых поступлений от резидентов вырос в 1,7 раза и составил 6,9 миллиарда рублей. Из этой суммы бюджет Москвы пополнился на более чем полтора миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного периода 2023 года.



В этом показатели лидерами стали производители микроэлектроники, которые перечислили в бюджет Москвы около 2,7 миллиардов рублей налогов.

По поручению главы города Сергея Собянина эти средства идут на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры и мест общего пользования.

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Власти России обсудят упрощение уплаты НДФЛ
РБК: власти РФ в ближайшие три года обсудят упрощение уплаты НДФЛ
04 октября 2024, 11:15

Фото: iStock/mizar_21984

Власти России в ближайшие три годы изучат возможность введения изменений администрирования налогов физических и юридических лиц. В частности, речь идёт об упрощении процедуры уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет РБК, ссылаясь на положения к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».
Отмечается, что подобные положения были внесены в Госдумы в пакете документов к проекту бюджета. В них, помимо прочего, указывается необходимость проработки вопроса совершенствования механизма налогового агентирования.

По выдвинутой инициативе, НДФЛ следует исчислять и удерживать в большинстве ситуаций с возможность сокращения суммы расходов или предусмотренных имущественных вычетов. Подобный механизм, по мнению властей, приведёт к сокращению административной нагрузки на физлица в России.

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Власти России намерены закрыть канал дешёвого импорта
РБК: власти России планируют собрать 150 млрд рублей с «ложного транзита»
04 октября 2024, 11:06

Фото: iStock/ipopba

Правительство России разрабатывает меры для борьбы с крупным каналом серого импорта, который позволяет недобросовестным поставщикам получить в стране более дешёвые товары иностранного производства. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
Отмечается, что речь идёт о «ложном транзите», по которому импортёрам удаётся избежать уплаты НДС в размере 10% или 20% в зависимости от категории товара. Исходя из этой схемы, товары из-за рубежа оформляются на таможне как транзитные, а для этой категории НДС нулевой, после они разгружаются и продаются на территории России.

Для борьбы с этой схемой может помочь система прослеживаемости товаров на всём пути следования. С помощью неё, как ожидается, удастся дополнительно собрать 150 миллиардов рублей за счёт уплаты НДС.

С помощью «ложного транзита» в Россию ввозят электронику, бытовую технику, алкоголь, табачную продукцию, а также одежду и аксессуары люксовых брендов. Она получила популярность в 2022 году, но заметно сократилась после введения 11-го пакета санкций Евросоюза.

Борьба с таким видом транзита закроет для россиян возможность покупать указанные выше товары по более низкой цене, чем у добросовестных поставщиков.

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#импорт
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На форуме в Дубне представили сервис, позволяющий быстро открыть бизнес в ОЭЗ
03 октября 2024, 22:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Участникам Международного форума особых экономических зон в Дубне представили сервис Single Window. Эта платформа позволяет бизнесменам быстро стать инвесторами в ОЭЗ, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Мы наглядно показали гостям из дружественных стран, как, начиная с выбора земельного участка и заканчивая регистрацией юрлица и открытием банковского счёта, уложившись в 10-дневный срок, зайти с инвестиционным проектом на площадку ОЭЗ Московской области», – рассказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.
Представители индустриальных парков и свободных зон Объединённых арабских эмиратов, Ирана, Нигерии, Эфиопии, Турции и Малайзии высоко оценили возможности, которые предоставляет сервис.
«Я приятно удивлён тем, что руководство ОЭЗ в Дубне предоставляет потенциальным инвесторам менеджера, что упрощает процесс оформления документации с налоговой, регистрацией банковских счетов, делает процесс намного проще и доставляет только удовольствие», – поделился гендиректор свободной зоны «Аджман» из ОАЭ Исмаил Аль Наки.
На площадке особой экономической зоны «Дубна» в течение двух дней работают представители 53 особых и свободных экономических зон из 15 стран. В программе – круглые столы, панельные сессии, подписание соглашений о сотрудничестве, знакомство с передовыми технологиями.

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#экономика
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#подмосковье
#московская область
#оэз дубна
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#бизнес
#мининвест мо
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На правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» заработал новый таможенный комплекс
03 октября 2024, 21:31

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» открыли крупный таможенный комплекс, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Открытие состоялось на II Международном форуме особых экономических зон.
«Это востребованная услуга для резидентов ОЭЗ. У нас локализовано более 160 компаний, 45 из которых - на правом берегу. До сих пор инвесторы проходили проверку и оформляли грузы на таможенном посту левобережной площадки, а затем перевозили их под наблюдением сотрудников таможни на свою территорию», – пояснил гендиректор АО ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
Новый таможенный комплекс включает здание автомобильного КПП, бокс досмотра транспортных средств площадью около 900 кв. м., пункт весового контроля и досмотровую площадку большегрузов.

По словам Афанасьева, с началом работы нового таможенного комплекса контроль будет налажен в правобережье. Помимо этого, его открытие снимет нагрузку с транспортной инфраструктуры города.

Международный форум ОЭЗ 2024 собрал в Дубне представителей 53 особых и свободных экономических зон из 15 стран. Участники обсуждали перспективы развития особых экономических зон. В пятницу – второй, заключительный, день форума.

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#оэз дубна
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#экономика
#инвестиции
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#форум
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В ОЭЗ «Дубна» рассчитывают ежегодно производить 950 млн шприцев и игл
03 октября 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Крупнейший производитель инъекционных систем «Паскаль Медикал» после модернизации намерен изготавливать 450 млн шприцев и 500 млн игл в год.
В этом году он увеличил годовой объём выпускаемой продукции на 15%, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Международном форуме ОЭЗ 2024 в Дубне.
«Мощности предприятия, расположенного на территории ОЭЗ «Дубна», позволяют изготавливать более 1,2 млн шприцев в сутки. Выпуск этой важнейшей для технологического суверенитета продукции компания наладила в 2018 году. В запуск производства и модернизацию инвестировано более 3 млрд рублей. Предприятие наладило производство трёхкомпонентных шприцев полного цикла – от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации», – отметила Зиновьева.
Свои изделия «Паскаль Медикал» поставляет в лечебные учреждения и аптеки не только России, но и стран СНГ и Ближнего Востока. Ассортимент шприцев подходит под основные виды инъекций, инсулиновые и туберкулиновые уколы и вакцинацию.

В этом году компания полностью перешла на отечественное сырьё. Помимо производственной площадки, в ОЭЗ «Дубна» расположены физико-химическая и микробиологическая лаборатории, «чистые помещения», камера стерилизация и современный складской комплекс.

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#экономика
#подмосковье
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#медицина
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В пяти подмосковных ОЭЗ создано свыше 13,6 тыс. рабочих мест
03 октября 2024, 20:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На территории особых экономических зон Московской области в этом году создали около 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева на Международном форуме ОЭЗ 2024 в Дубне.
«Суммарно резиденты и управляющие компании пяти подмосковных ОЭЗ создали более 13,6 тыс. рабочих мест, 1430 из них – в этом году. Больше всего новых рабочих мест в крупнейшей ОЭЗ Подмосковья – ОЭЗ «Дубна». На этой площадке работают 8385 специалистов», – сказала Зиновьева.
На втором месте по количеству созданных рабочих мест – фрязинская ОЭЗ «Исток», где заняты более 2,7 тыс. человек, на третьем – ОЭЗ «Ступино Квадрат» (1660 рабочих мест).

3 и 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна» проходит второй Международный Форум ОЭЗ. Он собрал более 500 участников. Это представители свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и органов государственной власти.

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ОЭЗ «Дубна» возглавила ESG-рейтинг особых экономических зон России
03 октября 2024, 19:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная ОЭЗ «Дубна» заняла первое место в ESG-рейтинге особых экономических зон России за 2024 год. Результаты рейтинга объявили на Международном форуме ОЭЗ, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Первое место разделили особые экономические зоны технико-внедренческого типа «Дубна» и «Технополис Москва». Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке Минэкономразвития страны», – говорится в сообщении.
Аббревиатура ESG расшифровывается как «экология, социальная политика и корпоративное управление». Это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на принципах ответственного отношения к окружающей среде, высокой социальной ответственности и качества корпоративного управления.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Второй Международный Форум ОЭЗ проходит 3 и 4 октября на территории особой экономической зоны «Дубна». Он собрал более 500 участников – представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.

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Аналитик Юшков усомнился в наступлении мирового нефтяного кризиса
03 октября 2024, 19:14

Фото: iStock/zhengzaishuru

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказали мнение о том, что наступление мирового нефтяного кризиса на фоне происходящих геополитических событий маловероятен.
Такой кризис может наступить в случае перекрытие Ормузского пролива из-за разгорания конфликта на Ближнем Востоке, что сомнительно, считает специалист.

«В случае перекрытия пролива окажется заперта нефть Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, ОАЭ, Ирана. И 20% мировой торговли СПГ при таком сценарии остановится. Но мы такого сценария пока не видим. Это должна быть угроза полной остановки, полного разрушения нынешнего политического режима в Иране», — пояснил в беседе с Газета.ру Юшков.

Он напомнил, что нефтяной экспорт Ирана в настоящее время составляет примерно 1,7 млн баррелей в сутки.

Ранее посольство РФ в Республике Иран порекомендовало россиянам пока не посещать страну.

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В Дубне начали выпускать новые антибиотики для лечения тяжёлых инфекций
03 октября 2024, 18:29

Фото: iStock / SweetBunFactory

В особой экономической зоне «Дубна» запустили производство пяти новых уникальных антибиотиков. Их будет производить резидент ОЭЗ – компания «Алтегра» из группы компаний «Алфарма». Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на Международном форуме ОЭЗ-2024.
В ближайшее время предприятие приступит к производству ещё семи новых препаратов для лечения инфекционных заболеваний, тяжёлых внутрибольничных инфекций мочевыводящей системы, дыхательных путей, а также сепсиса.
«За восемь месяцев текущего года компания выпустила более 3 млн флаконов лекарств. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Сейчас антибиотики «Алтегры» поставляются в больницы по всей России и в страны СНГ. Компания панирует расширить рынок сбыта. Уже сейчас некоторые препараты группы компании зарегистрированы в Монголии и Камбодже. Теперь предприятие ждёт аудит из ОАЭ и регистрирует препараты в Китае», – рассказала Зиновьева.
Производственные помещения «Алтегры» в ОЭЗ «Дубна» занимают более 3 тыс. кв. м. Мощности предприятия позволяют выпускать до 20 млн флаконов в год.

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