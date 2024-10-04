Собянин: 176 тысяч москвичей переехали по программе реновации

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Уже 176 тысяч жителей Москвы переехали по программе реновации в новые дома. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин.
По словам градоначальника, с начала текущего года по программе реновации ввели 23 в эксплуатацию новостройки, а под заселение уже передали 44 жилых комплекса.
По его словам, в Москве ввели в эксплуатацию 327 домов. При этом уже проектируются и строятся еще 464. Для каждого дома учитывается окружающая застройка и исторические особенности района.
Кроме того, внимание уделяется благоустройству вокруг новых ЖК. Так, оборудовано уже более 500 детских и 350 спортивных площадок, а также создано порядка 280 зон отдыха.
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«В целом переселение по программе затронуло свыше 176 тысяч москвичей, они получили новые квартиры или находятся в процессе переезда», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в Москве ввели в эксплуатацию 327 домов. При этом уже проектируются и строятся еще 464. Для каждого дома учитывается окружающая застройка и исторические особенности района.
Кроме того, внимание уделяется благоустройству вокруг новых ЖК. Так, оборудовано уже более 500 детских и 350 спортивных площадок, а также создано порядка 280 зон отдыха.
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Элина Позднякова