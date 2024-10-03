Мэр Москвы Собянин утвердил проект нового центра развития на севере столицы

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Проект нового городского центра развития на севере Москвы утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«…Реорганизуем территорию площадью почти 90 га в районах Беговой и Хорошевский. К работе привлекаем ведущих архитекторов и проектировщиков. Вместо устаревших производственных, коммунальных и складских объектов возведем современные кварталы», — говорится в публикации градоначальника.Собянин также упомянул так называемую концепцию «15-минутного города», согласно которой пешеходная доступность будет в приоритете. Также планируется реализация всей инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиники, оздоровительного комплекса и других социальных объектов.
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