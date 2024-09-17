Компании Подмосковья пригласили участвовать в программе «Открытая промышленность»

Фото: пресс-служба программы
Компании Московской области могут стать участниками образовательной программы для междисциплинарных региональных команд «Открытая промышленность». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.
Программу запустили АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства» из Санкт-Петербурга при поддержке Минэкономразвития России.
Для участия в программе членам междисциплинарной региональной команды нужно пройти регистрацию на информационном ресурсе по ссылке.
Окончание приёма заявок – 20 сентября.
По итогам программы 300 сотрудников предприятий, туристических организаций и региональных администраций получат удостоверения о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Организация промышленного туризма».
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«Программа направлена на повышение престижа рабочих и технических профессий, привлечение молодёжи в отрасли промышленности, обеспечение технологического суверенитета на российских промышленных предприятиях. Цели программы – популяризация технологического и кадрового потенциала российских производителей; развитие компетенций по промышленному туризму; демонстрация технологичности и экологичности региональных предприятий», – говорится в сообщении.
Для участия в программе членам междисциплинарной региональной команды нужно пройти регистрацию на информационном ресурсе по ссылке.
Окончание приёма заявок – 20 сентября.
По итогам программы 300 сотрудников предприятий, туристических организаций и региональных администраций получат удостоверения о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Организация промышленного туризма».
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Лора Луганская