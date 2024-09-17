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Серпуховский лифт от Студии Лебедева стал призёром национальной премии

17 сентября 2024, 14:49
Видео: пресс-служба Мининвеста МО

Видео: пресс-служба Мининвеста МО

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Серпуховский лифтостроительный завод стал лауреатом национальной премии «Лучший промышленный дизайн». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Инновационная кабина лифта была создана совместно со Студией Артемия Лебедева. Она заняла второе место по итогам народного голосования в категории «Лучший дизайн транспортных средств».
«Очень рад, что нам удалось поучаствовать в создании этого лифта. Получилась невероятная красота. Мы сделали всё, что хотели, ни в чём себе не отказывали. Жду, когда во всех ЖК нашей необъятной Родины появятся лифты из Серпухова. Дизайн спасёт мир», – сказал Лебедев.


Инновационный лифт управляется искусственным интеллектом и технологиями интернета вещей. Кабина оборудована интерактивным зеркалом, которое даёт сводку о погоде, делает комплименты и поздравляет с праздниками. Поручень с крючками для сумок и зонтов может стать полноценным сидением.
«После модернизации производства СЛЗ стал суперсовременным предприятием. Вместе со Студией Артемия Лебедева мы придумали, каким должен быть лифт бизнес-класса -– на стыке искусства и технологий. Система освещения строится на максимально адаптивной подсветке кабины. Цветовая гамма меняется в зависимости от архитектуры здания и потребностей пассажиров. Движением лифта можно управлять со смартфона», – рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.
Премия «Лучший промышленный дизайн» была создана запущена в прошлом году при поддержке Минпромторга и Министерства культуры, а в этом году ей присвоен национальный статус. Свои проекты на конкурс представили предприятия из 49 регионов. На сайте премии проводилось народное голосование за понравившиеся проекты. В нём участвовали более полумиллиона человек.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#лифты
#конкурс
#дизайн
#московская область
Фермерскому хозяйству в Воскресенске передали 18 га земли
17 сентября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Два земельных участка на территории округа Воскресенск общей площадью 18 гектаров предоставило в аренду фермерскому хозяйству министерство имущественных отношений Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Фермер Оксана Куделькина зарегистрировала своё крестьянское хозяйство в июле текущего года.

«Приняла для себя решение попробовать себя в фермерском деле. В настоящее время занимаюсь организационными вопросами», — рассказала Оксана Куделькина.
Отмечается, что на одном из полученных в аренду участков она планирует создать работающую круглый год ягодно-грибную ферму и выращивать там шампиньоны и клубнику, а на втором организовать мини-сыроварню с комплексом для сельскохозяйственного туризма.

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#земельные участки
#минимущества
#ферма
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Финал всероссийского конкурса наставнических практик проведут в Подмосковье
17 сентября 2024, 09:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В России проводится конкурс «Лучшие практики наставничества», финал состоится в мастерской управления «Сенеж» образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске 28 ноября в рамках форума «Производительность труда и наставничество», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Конкурс «Лучшие практики наставничества» уже в шестой раз проходит в рамках национального проекта «Производительность труда». (…) Форум станет площадкой для подведения итогов работы конкурса и обсуждения развития системы наставничества», — цитируются в сообщении слова замглавы Минэкономразвития РФ Мурата Керефова.
Конкурс проводится в пяти номинациях, в числе которых работа с молодёжью, наставничество в сфере гостеприимства и цифровизация производства. Подробнее о конкурсе можно прочесть по ссылке.

Зампред правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что конкурс является отличным стимулом для специалистов, обучившихся бережливому производству, передавать свои знания и опыт коллегам.

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#мининвест мо
#конкурс
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#московская область
#подмосковье
#екатерина зиновьева
#солнечногорск
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«Известия»: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч рублей
17 сентября 2024, 07:44

Фото: istock/mizar_21984

Под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 000 рублей. Об этом информируют «Известия».
По данным издания, связано это с увеличением ключевой ставки до 19%. Отмечается, для того чтобы достичь такого дохода, на накопительных счетах и депозитах гражданина должно находиться более 1 000 000 рублей.

Сообщается, что эта сумма может варьироваться в зависимости от предложений финансовых учреждений. Эксперты предполагают, что под действие этого налога попадут не более 5% вкладчиков, что составляет около 1 млн человек. Власти планируют получать от этой меры около 100 млрд рублей в год.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начались рассылки уведомлений от Федеральной налоговой службы (ФНС) о необходимости уплаты налога на процентные доходы по банковским вкладам за 2023 год.

До этого гендиректор краудлендинговой платформы Роман Хорошев заявил, что хранить наличные деньги дома «под матрасом» крайне невыгодно. По его словам, из-за инфляции деньги обесцениваются.

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#подмосковье
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Угроза для США: найдена валюта, которая подрывает доллар
Экономист Главина раскрыла опасность подпольного доллара для США
17 сентября 2024, 04:55

Фото: istock/Lazy_Bear

Привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную Соединенным Штатам.
Об этом сообщила руководитель программы «Цифровая экономика» Экономического факультета РУДН Софья Главина в интервью агентству «Прайм», ссылаясь на данные The Wall Street Journal.

По словам Главиной, USDT используется для обхода санкций и финансовых ограничений в международной торговле, предоставляя анонимность и безопасность операций. Эксперт подчеркнула, что данная децентрализованная система фактически дублирует доллар, но не подчиняется американским финансовым властям.

«Металлургические холдинги, по косвенным данным, используют USDT для расчетов с Китаем, несмотря на то, что криптовалюты, включая стейблкойны, запрещены там с 2021 года», — отметила Главина.
Экономист предупреждает, что неподконтрольность этой валюты однажды может представлять серьезную угрозу для американской экономики, так как USDT уже стал значимой альтернативой доллару.

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#экономика
#безопасность
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Жители Подмосковья получили первые уведомления от ФНС об уплате налога на вклады
17 сентября 2024, 03:42

Фото: istock/alexialex

В Подмосковье начались рассылки уведомлений от Федеральной налоговой службы (ФНС) о необходимости уплаты налога на процентные доходы по банковским вкладам за 2023 год.
Оплатить налог нужно до 1 декабря 2024 года. Это первый случай, когда в России взимается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентных доходов по вкладам.

Уведомления, размещенные в личных кабинетах налогоплательщиков на портале ФНС, содержат информацию о банках, где открыты вклады, суммах начисленных процентов и суммах налога к уплате. При расчете налога с полной суммы процентного дохода вычитается необлагаемый налогом доход в размере 150 тысяч рублей. Оставшаяся сумма облагается по ставке 13% или 15% (повышенная ставка применяется к гражданам с доходами более 5 миллионов рублей в год).

Налог на доходы от вкладов был введен в России в 2021 году, однако его уплата была отложена до 2024 года. Первые платежи будут касаться доходов, полученных в прошлом году на банковских счетах и депозитах, превышающих необлагаемую базу. Оплата налога должна быть произведена до 1 декабря 2024 года, что совпадает со сроками уплаты налога на имущество и транспортного налога.

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#подмосковье
#имущество
#фнс
#вклады
#доходы
#налог
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В Истре будут производить лечебное питание для пациентов с редкими заболеваниями
16 сентября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В городском округе Истра появится производство лечебного питания для пациентов с орфанными заболеваниями. Разрешение на реконструкцию завода получило предприятие «Инфаприм», сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Предприятие построит новые производственные мощности, обеспечит инженерную инфраструктуру и приобретёт современное оборудование для производства энтерального питания.
«Реализация проекта позволит привлечь около 4 млрд рублей инвестиций и создать более 50 новых рабочих мест. Завершить работы рассчитывают во II квартале 2026 года. А на полную мощность завод запустят в IV квартале. Для реализации проекта компании предоставили льготный инвестиционный кредит», - рассказали в ведомстве.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области запуск нового завода назвали значимым событием для сферы здравоохранения. Там отметили, что это поможет удовлетворить спрос на эту продукцию в регионе.

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#минсельхозпрод мо
#производство
#заболевания
#питание
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#подмосковье
#московская область
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Поддержанный экспорт в Подмосковье превысил 340 млн долларов
16 сентября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Объём поддержанного экспорта Московской области составил 342 млн долларов. Контракты на такую сумму заключили компании-экспортёры, получившие содействие Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Фонд оказывает в регионе содействие компаниям, работающим на зарубежных рынках или планирующим выйти на экспорт. При его поддержке более 300 уникальных компаний подписали экспортные соглашения. Нередко компании, получившие помощь, налаживают отношения сразу с несколькими зарубежными партнёрами, расширяя контакты за рубежом», – пояснила Зиновьева.
Фонд оказывает различную поддержку. Так, компании, только планирующие выход на экспорт, нередко обращаются туда за консультациями и образовательными услугами.

Опытные экспортёры могут при поддержке фонда принять участие в выставках. Для них организуют коллективный стенд. При этом фонд берёт на себя расходы, связанные с участием в экспозиции. Подробнее об услугах фонда можно узнать на его сайте.

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#подмосковье
#московская область
#экспорт
#фонд
#экономика
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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Экономист Ракша уверен в скором повышении ключевой ставки до 20%
16 сентября 2024, 17:25

Фото: iStock / Vladislav Zolotov

Центробанк в скором времени может повысить ключевую ставку до 20%.
Такой прогноз дал «Радио 1» экономист, автор телеграм-канала «Всё нормально, деньги есть» Денис Ракша.

Ранее Банк России вновь повысил ключевую ставку на один процент, и теперь она составляет 19% годовых. Это максимальный размер ставки с апреля 2022 года, когда она была на уровне 20%.
«Скоро ставка будет 20%. Это я транслирую то, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказывала на своей пресс-конференции», – отметил экономист.
Он назвал повышение ключевой ставки вполне ожидаемым событием. А её дальнейшее изменение, по словам Ракши, будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий.
«Инфляционные ожидания не менее важны, чем текущий уровень инфляции и чем её динамика, потому что они указывают на то, как себя ведут потребители – и частные лица, и компании. Готовы ли они тратить деньги здесь и сейчас или предпочитают сберегать? Это очень важный параметр. Центробанк прямых призывов не делает. Он пытается регулировать ситуацию как раз с помощью ставки», – пояснил собеседник «Радио 1».
По словам Дениса Ракши, это его основной инструмент в денежно-кредитной политике. Высокая ставка должна привлечь деньги тех, у кого они есть, в разные финансовые инструменты – банковские депозиты, ценные бумаги и так далее. ЦБ считает, что чем выше ставка, тем более привлекательна сберегательная модель.
«Центральный банк – всегда и везде очень консервативный институт. И он не склонен просто так совершать какие-то резкие действия, включая повышение или понижение ставки. Сейчас ЦБ пытается нащупать сбалансированное состояние между текущими расходами и сбережениями, повышая ставку аккуратно. В течение месяца он будет оценивать динамику инфляции и динамику сбережений, инфляционные ожидания. А через месяц примет следующее решение», – сказал эксперт.
Исходя из нынешних заявлений регулятора, совсем не исключено, что он поднимет ставку ещё выше. ЦБ к этому готов, заключил Ракша.

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#экономика
#центробанк
#ставка
#эльвира набиуллина
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Косметическая компания «Аравия» получила землю за 1 рубль для расширения производства
Косметическая компания «Аравия» получила землю за 1 рубль для расширения
16 сентября 2024, 16:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Косметическая компания «Аравия» начинает строительство второй очереди производственного комплекса в Подмосковье. Участок для реализации проекта в городском округе Серпухов производитель получил по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания уже завершила строительство первой очереди производственного комплекса площадью 9 тыс. кв. м. Сейчас на предприятии идёт монтаж оборудования. Площадь второй очереди составит 10 тыс. «квадратов». Инвестиции в проект оцениваются в 900 млн рублей. На предприятии создадут около 200 новых рабочих мест. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию весь комплекс компания планирует в течение двух лет», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новой производственной площадке «Аравия» станет производить все виды уходовой косметики – кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, а также декоративную косметику. После выхода комплекса на полную мощность, предприятие сможет изготавливать до 10 млн единиц уходовых косметических средств в год. В дальнейшем их будут поставлять по всей России, а также в страны СНГ.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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