Серпуховский лифт от Студии Лебедева стал призёром национальной премии

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
Серпуховский лифтостроительный завод стал лауреатом национальной премии «Лучший промышленный дизайн». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Инновационная кабина лифта была создана совместно со Студией Артемия Лебедева. Она заняла второе место по итогам народного голосования в категории «Лучший дизайн транспортных средств».
Инновационный лифт управляется искусственным интеллектом и технологиями интернета вещей. Кабина оборудована интерактивным зеркалом, которое даёт сводку о погоде, делает комплименты и поздравляет с праздниками. Поручень с крючками для сумок и зонтов может стать полноценным сидением.
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«Очень рад, что нам удалось поучаствовать в создании этого лифта. Получилась невероятная красота. Мы сделали всё, что хотели, ни в чём себе не отказывали. Жду, когда во всех ЖК нашей необъятной Родины появятся лифты из Серпухова. Дизайн спасёт мир», – сказал Лебедев.
Инновационный лифт управляется искусственным интеллектом и технологиями интернета вещей. Кабина оборудована интерактивным зеркалом, которое даёт сводку о погоде, делает комплименты и поздравляет с праздниками. Поручень с крючками для сумок и зонтов может стать полноценным сидением.
«После модернизации производства СЛЗ стал суперсовременным предприятием. Вместе со Студией Артемия Лебедева мы придумали, каким должен быть лифт бизнес-класса -– на стыке искусства и технологий. Система освещения строится на максимально адаптивной подсветке кабины. Цветовая гамма меняется в зависимости от архитектуры здания и потребностей пассажиров. Движением лифта можно управлять со смартфона», – рассказал управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.Премия «Лучший промышленный дизайн» была создана запущена в прошлом году при поддержке Минпромторга и Министерства культуры, а в этом году ей присвоен национальный статус. Свои проекты на конкурс представили предприятия из 49 регионов. На сайте премии проводилось народное голосование за понравившиеся проекты. В нём участвовали более полумиллиона человек.
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Лора Луганская