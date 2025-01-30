Компании Подмосковья смогут представить продукцию на 17 международных выставках

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковные предприниматели при поддержке региона смогу в 2025 году принять участие в 17 международных выставках. Они пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах, Китае, Казахстане, Узбекистане, Иране, Саудовской Аравии, Малайзии и других странах, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Региональные компании представят товары для красоты, для животных, продукты и напитки, продукцию сферы строительства и энергетики. Поможет в участии Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области
Узнать о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.
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«Мы стремимся сделать выход на экспорт для подмосковных компаний быстрым, простым и понятным. В этом им помогает, например, участие в международных выставках. На 2025 год запланировано 17 таких мероприятий. Фонд помогает бизнесу принять участие в этих поездках и представить свою продукцию», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Узнать о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.
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Лора Луганская