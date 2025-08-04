Компания BP обнаружила самое крупное за последние 25 лет месторождение нефти и газа

04 августа 2025, 14:49

FT: BP обнаружила крупнейшее за 25 лет месторождение нефти и газа в Бразилии

Фото: iStock/zhengzaishuru

Британская энергетическая компания BP сообщила об открытии крупнейшего за последние 25 лет месторождения нефти и газа на шельфе Бразилии. Об этом сообщает издание Financial Times.