Компания BP обнаружила самое крупное за последние 25 лет месторождение нефти и газа
Британская энергетическая компания BP сообщила об открытии крупнейшего за последние 25 лет месторождения нефти и газа на шельфе Бразилии. Об этом сообщает издание Financial Times.
Речь идет о месторождении Bumerangue, расположенном примерно в 400 км от Рио-де-Жанейро.
По данным компании, площадь нового участка превышает 300 квадратных километров, и он расположен в перспективном районе добычи на глубине около 2 тысяч метров. Это уже десятое открытие BP в 2025 году, что подчеркивает растущую активность компании в Южной Атлантике.
Месторождение находится недалеко от другого проекта BP – Alto de Cabo Frio Central, оператором которого выступает Petrobras (доли рапределены по 50%). Недавно на этом участке была пробурена оценочная скважина, что также подтвердило значительный потенциал региона.
Открытие Bumerangue может существенно укрепить позиции BP на мировом энергетическом рынке и стать драйвером дальнейших инвестиций в шельфовую добычу в Бразилии.
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