США обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине из-за закупок нефти у РФ

04 августа 2025, 10:00

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Власти США обвинили Индию в содействии продолжению конфликта на Украине из-за продолжающихся масштабных закупок российской нефти. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в интервью телеканалу Fox Business.