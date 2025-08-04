США обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине из-за закупок нефти у РФ
Власти США обвинили Индию в содействии продолжению конфликта на Украине из-за продолжающихся масштабных закупок российской нефти. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в интервью телеканалу Fox Business.
По мнению американской стороны, закупая энергоресурсы у Москвы, индийские нефтеперерабатывающие предприятия способствуют пополнению бюджета РФ, средства из которого, как утверждают в Вашингтоне, могут использоваться для ведения боевых действий.
Отмечается, что, несмотря на неоднократные предостережения со стороны западных стран, индийские НПЗ продолжают активно импортировать российскую нефть, что делает Индию одним из крупнейших экономических партнёров России в энергетической сфере. Доля России в индийском нефтяном импорте достигает 40%, а сотрудничество с Москвой приносит индийским компаниям рекордную прибыль за счёт дисконтов и выгодных условий поставок.
Миллер заявил, что Вашингтон рассматривает различные варианты воздействия, включая дипломатические, финансовые и иные инструменты.
В то же время подчёркивается, что власти Индии не намерены отказываться от выгодных поставок российской нефти. Официальные лица в Нью-Дели подчеркивают, что страна действует исходя из собственных экономических интересов и стремится обеспечить энергетическую безопасность для 1,4 миллиарда граждан.
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