Трамп сообщил о намерении Индии отказаться от закупок нефти у России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия больше не собирается покупать нефть у России. Об этом сообщает ТАСС.
Однако в правительстве Индии эту информацию опровергли, заявив, что никаких распоряжений нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупки российской нефти не давалось.
Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Нью-Дели в энергетической сфере остаётся на высоком уровне и продолжает развиваться, несмотря на международную нестабильность.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают сырьё более чем в 30 странах, включая Россию, которая является одним из главных торговых партнёров Индии. Значительная часть товарооборота между странами приходится именно на поставки российской нефти.
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