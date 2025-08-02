Миру нечем заместить поставляемые Россией объёмы нефти, заявил сенатор Пушков

02 августа 2025, 17:12

Фото: iStock/zhengzaishuru

Мировому рынку сегодня нечем заместить объёмы нефти, поставляемые Россией. Об этом сообщил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков в своём Telegram-канале.