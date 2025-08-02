Миру нечем заместить поставляемые Россией объёмы нефти, заявил сенатор Пушков
Мировому рынку сегодня нечем заместить объёмы нефти, поставляемые Россией. Об этом сообщил член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на долю России приходится около 10% от общего объёма глобальных нефтяных поставок.
Пушков отметил, что несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа о введении крупных пошлин и вторичных санкций, индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать российскую нефть.
В подтверждение этого индийское издание Mint со ссылкой на собственные источники сообщает, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии активно работают с российскими поставщиками.
Таким образом, по мнению сенатора, попытки ограничить поставки российской нефти на мировой рынок сталкиваются с серьёзными трудностями из-за отсутствия альтернативных источников в необходимых объёмах.
Читайте также: