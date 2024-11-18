Подмосковье получило премию Минэкономразвития за лучшую экосистему для бизнеса

Фото: Лагерь «Мой бизнес»
Московская область удостоилась премии за лучшую экосистему для бизнеса. Итоги премии «Мой бизнес» подвело Минэкономразвития России, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Торжественное награждение победителей прошло в рамках всероссийского форума «Мой бизнес» в Москве.
«Предприниматели региона теперь могут получить все услуги по поддержке бизнеса в онлайн-режиме. Для них доступны чат-бот консультации онлайн или по телефону. Также представители бизнеса могут зарегистрироваться в реестре «100% Подмосковье». Бизнес размещается на карте брендов инвестиционного портала Московской области, что даёт доступ к дополнительным мерам поддержки. Эта практика получила высокую оценку в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса», – говорится в сообщении.Премия «Мой бизнес» вручается в 16 номинациях. При выборе лучших практик учитывается мнение специалистов в сфере поддержки МСП из других регионов и экспертного жюри. Всего при подведении итогов конкурса выбрали 32 лучшие региональные практики по поддержке предпринимателей и самозанятых.
«Программа «100% Подмосковье» была запущена в Московской области в 2023 году для поддержки региональных брендов. К программе присоединились более 900 региональных производителей. Предприниматели могут использовать льготы, получать субсидии, бесплатно продвигать свои товары на выставках-ярмарках», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Ознакомиться с подмосковными производителями можно на интерактивной карте на Инвестпортале Московской области.
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