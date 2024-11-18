Стартовала регистрация на форум и выставку-ярмарку «Мой бизнес. Скоро Зима»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Стартовала регистрация будущих участников форума «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье», который будет проходить с 29 ноября по 1 декабря в Москве.
Об этом сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Форум для предпринимателей «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» пройдёт 29 ноября на территории общественного пространства Хлебозавод №9 по адресу: Москва, Новодмитровская улица, 1 (м. Дмитровская). Вход свободный, однако нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Выставка-ярмарка подмосковных брендов «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» будет работать с 30 ноября по 1 декабря на площадке торгового центра «Авиапарк» в Москве. Около 40 компаний из Московской области представят товары для дома и интерьера, экопродукты, украшения ручной работы, товары для здоровья. ТЦ «Авиапарк» расположен по адресу: Москва, Ходынский бульвар, д. 4. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.
Форум организован в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами выступают Мининвест Московской области и подмосковный центр «Мой бизнес».
Читайте также:
Подмосковье получило премию Минэкономразвития за лучшую экосистему для бизнеса
В Подмосковье разработали ИТ-решение для борьбы с утечками информации
Московская область снова побила свой рекорд по числу социальных компаний
Форум будет проходить в два этапа. Предусмотрены деловая программа и выставка-ярмарка с участием предпринимателей региона. «Традиционный форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье» проводится для поддержки и продвижения региональных брендов. Выставка-ярмарка представляет собой многофункциональную площадку, где предприниматели из реестра «100% Подмосковье» могут презентовать свою продукцию. Более 50 тыс. посетителей уже приняли участие в форумах, где для них провели более 100 мастер-классов. А на выставках-ярмарках около 300 предпринимателей из Подмосковья продали свыше 10 тыс. товаров. Скоро новогодние праздники, поэтому тема предстоящего форума будет соответствующей», – отметила Зиновьева.
Форум для предпринимателей «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» пройдёт 29 ноября на территории общественного пространства Хлебозавод №9 по адресу: Москва, Новодмитровская улица, 1 (м. Дмитровская). Вход свободный, однако нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Выставка-ярмарка подмосковных брендов «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» будет работать с 30 ноября по 1 декабря на площадке торгового центра «Авиапарк» в Москве. Около 40 компаний из Московской области представят товары для дома и интерьера, экопродукты, украшения ручной работы, товары для здоровья. ТЦ «Авиапарк» расположен по адресу: Москва, Ходынский бульвар, д. 4. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.
Форум организован в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами выступают Мининвест Московской области и подмосковный центр «Мой бизнес».
Читайте также:
Подмосковье получило премию Минэкономразвития за лучшую экосистему для бизнеса
В Подмосковье разработали ИТ-решение для борьбы с утечками информации
Московская область снова побила свой рекорд по числу социальных компаний
Лора Луганская