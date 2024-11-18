Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Стартовала регистрация на форум и выставку-ярмарку «Мой бизнес. Скоро Зима»

Стартовала регистрация на форум и выставку-ярмарку «Мой бизнес. Скоро Зима»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Оригинал
Стартовала регистрация будущих участников форума «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье», который будет проходить с 29 ноября по 1 декабря в Москве.
Об этом сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Форум будет проходить в два этапа. Предусмотрены деловая программа и выставка-ярмарка с участием предпринимателей региона. «Традиционный форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье» проводится для поддержки и продвижения региональных брендов. Выставка-ярмарка представляет собой многофункциональную площадку, где предприниматели из реестра «100% Подмосковье» могут презентовать свою продукцию. Более 50 тыс. посетителей уже приняли участие в форумах, где для них провели более 100 мастер-классов. А на выставках-ярмарках около 300 предпринимателей из Подмосковья продали свыше 10 тыс. товаров. Скоро новогодние праздники, поэтому тема предстоящего форума будет соответствующей», – отметила Зиновьева.


Форум для предпринимателей «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» пройдёт 29 ноября на территории общественного пространства Хлебозавод №9 по адресу: Москва, Новодмитровская улица, 1 (м. Дмитровская). Вход свободный, однако нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.

Выставка-ярмарка подмосковных брендов «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье» будет работать с 30 ноября по 1 декабря на площадке торгового центра «Авиапарк» в Москве. Около 40 компаний из Московской области представят товары для дома и интерьера, экопродукты, украшения ручной работы, товары для здоровья. ТЦ «Авиапарк» расположен по адресу: Москва, Ходынский бульвар, д. 4. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте.

Форум организован в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами выступают Мининвест Московской области и подмосковный центр «Мой бизнес».

Читайте также:

Подмосковье получило премию Минэкономразвития за лучшую экосистему для бизнеса

В Подмосковье разработали ИТ-решение для борьбы с утечками информации

Московская область снова побила свой рекорд по числу социальных компаний
#экономика
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#форум
#бизнес
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Подмосковье получило премию Минэкономразвития за лучшую экосистему для бизнеса
18 ноября 2024, 18:09

Фото: Лагерь «Мой бизнес»

Московская область удостоилась премии за лучшую экосистему для бизнеса. Итоги премии «Мой бизнес» подвело Минэкономразвития России, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Торжественное награждение победителей прошло в рамках всероссийского форума «Мой бизнес» в Москве.
«Предприниматели региона теперь могут получить все услуги по поддержке бизнеса в онлайн-режиме. Для них доступны чат-бот консультации онлайн или по телефону. Также представители бизнеса могут зарегистрироваться в реестре «100% Подмосковье». Бизнес размещается на карте брендов инвестиционного портала Московской области, что даёт доступ к дополнительным мерам поддержки. Эта практика получила высокую оценку в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса», – говорится в сообщении.
Премия «Мой бизнес» вручается в 16 номинациях. При выборе лучших практик учитывается мнение специалистов в сфере поддержки МСП из других регионов и экспертного жюри. Всего при подведении итогов конкурса выбрали 32 лучшие региональные практики по поддержке предпринимателей и самозанятых.
«Программа «100% Подмосковье» была запущена в Московской области в 2023 году для поддержки региональных брендов. К программе присоединились более 900 региональных производителей. Предприниматели могут использовать льготы, получать субсидии, бесплатно продвигать свои товары на выставках-ярмарках», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Ознакомиться с подмосковными производителями можно на интерактивной карте на Инвестпортале Московской области.

Читайте также:

В Подмосковье разработали ИТ-решение для борьбы с утечками информации

Московская область снова побила свой рекорд по числу социальных компаний

Особая экономическая зона «Дубна» организует ярмарку вакансий
#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
#премия
#бизнес
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье разработали ИТ-решение для борьбы с утечками информации
18 ноября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резидент особой экономической «Дубна», компания Getmobit, вывел на рынок решение на базе двухконтурной док-станции. Оно исключает утечку информации, циркулирующей в одном вычислительном контуре, в контур другой информационной системы. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Среди заказчиков компании – госкорпорации, банки, компании нефтегазового сектора, государственные ведомства.
«Разработку Getmobit можно использовать везде, где требуется безопасное сегментирование сети, – в госкомпаниях, производственных холдингах, предприятиях ТЭК и финансовых организациях. В создание двухконтурного защищённого решения GM-Box DUO инвестировано 325 млн рублей. Всего Getmobit с начала года инвестировал в свои проекты, реализуемые на территории ОЭЗ «Дубна», более 240 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Док-станция GM-Box G1 DUO – собственная разработка компании. Программно-аппаратный KVM-переключатель GM SMART KVM получил сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России по четвёртому уровню доверия. Это подтверждает невозможность утечки информации, циркулирующей в одном вычислительном контуре, в контур другой информационной системы.

Читайте также:

Московская область снова побила свой рекорд по числу социальных компаний

Особая экономическая зона «Дубна» организует ярмарку вакансий

Зиновьева: В Подмосковье огромное количество удобных мер поддержки для бизнеса
#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#московская область
#екатерина зиновьева
#it
#информация
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Московская область снова побила свой рекорд по числу социальных компаний
18 ноября 2024, 17:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших статус социальных, превысило 1,1 тыс.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Статус социального предприятия нужно подтверждать каждый год. В этом году социальными признали уже 1 тыс. 153 субъекта МСП. 885 из них подтвердили свой статус, остальные получили его впервые. Таким образом, Подмосковье вновь побило собственный рекорд по числу социальных компаний. До конца года это число ещё может увеличиться», – сказала Зиновьева.
Зампред добавила, что для поддержки социального бизнеса в регионе предусмотрены специальные субсидии и гранты. В этом году получателями субсидий для социальных предприятий станут 70 субъектов МСП. Сумма поддержки составит 100 млн рублей.

Читайте также:

Особая экономическая зона «Дубна» организует ярмарку вакансий

Зиновьева: В Подмосковье огромное количество удобных мер поддержки для бизнеса

Подмосковье стало лидером по объёму инвестиций в проекты ГЧП
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#мсб
#бизнес
#экономика
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Особая экономическая зона «Дубна» организует ярмарку вакансий
18 ноября 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» 23 ноября состоится ярмарка вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Участники смогут изучить предложения от 30 высокотехнологичных компаний. Они ищут сотрудников в области информационных технологий, инженерии, управления, медработников и других специалистов. Работодатели готовы предлагают достойную стабильную зарплату, обучение по востребованным направлениям, возможность карьерного роста, социальный пакет, интересные задачи и дружный коллектив», – отметили в ведомстве.
Мероприятие пройдёт по адресу: г. Дубна, ул. Программистов, 4 (Конгресс-центр). Оно начнётся в 10:00. Вход свободный, однако требуется предварительная регистрация по ссылке.

Читайте также:

Зиновьева: В Подмосковье огромное количество удобных мер поддержки для бизнеса

Подмосковье стало лидером по объёму инвестиций в проекты ГЧП

Воробьёв проверил работу оружейного завода, производящего продукцию для СВО
#подмосковье
#московская область
#работа
#труд
#трудоустройство
#ярмарка
#вакансии
#оэз дубна
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 2024 году продукты питания в России подорожали более чем на 50%
Аналитик Антонов: реальный рост цен на продукты питания превысил 50% в 2024 году
18 ноября 2024, 07:55

Фото: iStock/Bet_Noire

В текущем году реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50%. Об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, передает «Газета.Ru».
«Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50% до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году», — пояснил Антонов.

По его словам, высокая инфляция будет и далее снижать реальные доходы россиян. Особенно сильно это будет заметно в регионах, где зарплаты значительно отличаются от столичных.

Антонов пояснил, что при расчёте официальной инфляции берётся усреднённая потребительская корзина. Она может значительно отличаться от реальных расходов большинства россиян.

Эксперт подчеркнул, что разница особенно заметна для тех, кто тратит большую часть доходов на продукты питания и товары первой необходимости. Цены на них растут быстрее общего уровня инфляции, уточнил он.

Читайте также:

Рыбопромышленники не ожидают резкого роста цен на икру перед Новым годом

После проверки прокуратуры цены на молоко стали прежними

В России подорожало подсолнечное масло: причины и прогнозы
#жкх
#молоко
#проверки
#эксперт
#продукты
#товары
#масло
#цены
#инфляция
#снижение
#зарплаты
#доходы
#антонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны сроки восстановления Каховской ГЭС
Сальдо: на восстановление Каховской ГЭС может потребоваться несколько лет
18 ноября 2024, 06:06

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной в результате наступления украинской армии, может занять несколько лет. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Восстановление Каховской ГЭС – сложная задача. На ее реализацию может потребоваться несколько лет», – оценил он сроки.

По словам Сальдо, станции был нанесен значительный ущерб. В частности, наземные и надводные компоненты были почти полностью разрушены.

В то же время он отметил, что в настоящее время невозможно провести тщательное исследование плотины, чтобы определить точное время и предполагаемую стоимость ремонта, поскольку она находится на линии боевого соприкосновения.

Каховская ГЭС была повреждена в ночь на 6 июня 2023 года. В результате многочисленных воздействий была повреждена опора плотины, после чего началось затопление территории. И украинские, и российские официальные лица заявили, что станция не подлежит восстановлению.

Читайте также:

Сальдо: Каховское водохранилище после разрушения ГЭС превратилось в болото

Оценена сумма ущерба от преступлений Киева в Донбассе и Новороссии

Сальдо рассказал, сколько займет наполнение Каховского водохранилища
#владимир сальдо
#херсонская область
#плотина
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Совхоз бронетанкового завода продадут почти за 1 млрд рублей
17 ноября 2024, 11:22

Фото: istockphoto/ Pattanaphong Khuan

Госкорпорация «Ростех» выставила на торги совхоз, который принадлежал 163-му бронетанковому ремонтному заводу (БТРЗ), проинформировала компания «РТ-Капитал».
«К продаже представлен земельно-имущественный комплекс в Краснодарском крае, хутор Красное», — сообщалось на сайте «РТ-Капитал».

На продажу выставили земельные участки, общая площадь которых составляет более 2000 гектаров. На плодородных землях есть производственные помещения для переработки урожая, склады для сельхозтехники, 27 единиц транспортных средств и технические сооружения.

Стартовая цена лота составила 928 851 078 рублей. Торги в электронной форме пройдут 16 декабря 2024 года.

«Ростех» отметил, что продаваемый имущественный комплекс — непрофильный актив для завода, который в настоящее время планирует сосредоточиться на своём главном производственном направлении.

Читайте также:

В «Ростехе» заявили о возможности остановки экспорта высокотехнологичной продукции

«Ростех» назвал самую защищенную технику в зоне СВО

В «Ростехе» рассказали о трофейной технике НАТО
#торги
#ростех
#комплекс
#цена
#земельные участки
#продажа
#аукцион
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Импорт одежды из Турции в Россию просел вдвое
Россия вдвое снизила импорт одежды из Турции с начала года
17 ноября 2024, 09:58

Фото: iStock/fizkes

Россия за девять месяцев 2024 года вдвое снизила импорт одежды из Турции — до 253 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные турецкого статведомства сообщает РИА Новости. Сильнее всего, как отмечается, уменьшились закупки верхней одежды и трикотажных изделий.
По данным турецкой статистики, вязаную верхнюю одежду для мужчин стали закупать меньше в 12 раз — объемы снизились до 231 тысячи долларов, тот же женский вид одежды закупили в пять раз меньше — на 147 тысяч долларов.

Трикотажных изделий из Турции прибыло в Россию в восемь раз меньше — на 7,6 тысяч долларов.

Сообщается, что вместе с тем Россия находится на 12-м месте среди основных покупателей одежды у Турции — 2% экспорта.

Читайте также:

Доля рубля в расчетах за импорт с Азией выросла до 43,6%

Патрушев велел проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран

«Любовь без радости была»: в РФ оценили отказ парламента Абхазии от соглашения
#россия
#соглашения
#любовь
#импорт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист спрогнозировал риски конфронтации России и США
17 ноября 2024, 01:15

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что прямая конфронтация между США и Россией несет в себе очень серьезную угрозу. Его слова передает РИА Новости.
Выступая в Ереване, Сакс напомнил, что у России и США есть тысячи ядерных боеголовок. По его словам, прямые столкновения между двумя странами представляют угрозу, и ее последствия трудно оценить.

«И мы находимся в состоянии открытой войны с Россией. Это война не между Россией и Украиной, это война между США и Российской Федерацией», – отметил он.

Ранее Сакс призвал к взаимному уважению с Россией. Он подчеркнул, что в течение последних 30 лет Вашингтон «не воспринимал всерьез законные интересы безопасности России».

Читайте также:
«Не дал, что обещал»: в Британии раскрыли, что получит Киев при Трампе

На Украине набросились на Маска из-за ситуации под Курском

Офицер ВСУ Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии
#россия
#сша
#дональд трамп
#украина
#экономика
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате