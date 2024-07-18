Компания из Котельников повысит производительность труда на 16%, присоединившись к нацпроекту

Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам, о чём сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Сегодня у президента был относительно спокойный день, и он работал в Ново-Огарёво.На совещании присутствовали представители руководства администрации президента, правительства и экономического блока», — рассказал Дмитрий Песков.





Среди участников были премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, министр цифрового развития Максут Шадаев и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.





В ходе совещания президент обсудил использование цифрового рубля. По его словам, на 1 июля 2024 года было совершено более 34 тысяч операций с использованием этой формы национальной валюты.





Путин отметил, что платформа, на которой проводились операции, показала свою работоспособность в рамках пилотного проекта, и теперь можно перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику страны.