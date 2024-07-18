Компания из Котельников повысит производительность труда на 16%, присоединившись к нацпроекту

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Работающая в Котельниках компания «АКТИО РУС» присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания более 20 лет поставляет строительную технику и комплектующие. Благодаря реализации нацпроекта на предприятии планируют сократить время выполнения процессов на 30%, уменьшить незавершённое производство на 25% и повысить производительность труда сотрудников на 16%», – уточнили в министерстве.Отмечается, что рабочая группа предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций региона проведёт диагностику производственных процессов и оптимизирует их без дополнительных затрат. В министерстве напомнили, что о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале ведомства.
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Лора Луганская