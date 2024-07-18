На заводе крупнопанельного домостроения в Кашине создадут 300 рабочих мест

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Завод крупнопанельного домостроения возводит на территории особой экономической зоны «Кашира» компания «Префабрика АГ», на предприятии будет создано 300 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На заводе будут выпускать домокомплекты из тяжелого и легкого бетона. Производственная мощность будущего завода составит около 240 тысяч квадратных метров в год. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2025 года», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.Площадь главного корпуса завода составит около 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, в рамках реализации проекта планируется построить складские, технические и административные помещения общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров.
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