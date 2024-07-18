В Воскресенске запустят производство запчастей для машиностроения

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Производство запчастей для машиностроения запустит в Воскресенске компания «Сеал», участок для реализации проекта инвестору предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в новое производство составит 59 миллионов рублей, запустить завод планируется в 2026 году. На первом этапе предприятие будет выпускать 24 наименования импортозамещающих запчастей», — сказала глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.Она также сообщила, что благодаря новому производству в Воскресенке появится ещё около 20 рабочих мест.
В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что инвестору предоставили в аренду на льготных условиях участок площадью 6,4 га. Там построят производственное здание, склад и административный корпус.
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