В Подмосковье построят два центра для хранения и реализации куриных яиц

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В городском округе Истра построят два распределительных центра для хранения и реализации сельхозпродукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«ООО «Органик» реализует в муниципалитете в рамках расширения деятельности инвестпроект по строительству цеха глубокой переработки продукции и склада. Инвестиции составляют 50 млн. рублей. Проект предполагает строительство двух распределительных центров для хранения и продажи куриных яиц общей площадью 1,5 тыс. кв.м.», – пояснили в министерстве.На объекте будет установлено холодильное оборудование, проведены работы по газификации, водоснабжению, электрификации и устройству канализации. Планируется обустроить площадку для погрузо-разгрузочных работ.
Как отметили в ведомстве, уже запущен цех площадью 1,4 тыс. кв. м., а также построен склад площадью 1,4 тыс. кв. м., который введут в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.
На предприятии работают более 50 человек, выручка за прошлый год составила без малого 878 млн. руб. Реализация проекта позволит дополнительно создать около 30 рабочих мест.
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