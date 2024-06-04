Компания из Мытищ получила всероссийскую бизнес-премию

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Расположенное в Мытищах предприятие «Водомер», занимающееся производством счётчиков воды и тепловой энергии, стало лауреатом премии «Russian Business Guide. Люди года», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Предприятие было отмечено в номинации «Знак высокого доверия». Учредитель компании Юрий Казанов подчеркнул важность премии для компании.
Премию журнала «Russian Business Guide. Люди года» ежегодно вручают российским предпринимателям, которые развивают социальной ориентированный и инновационный бизнес, а также предприятия, выходящие со своей продукцией на экспорт. Кроме того, этой премией отмечают представителей регионов, помогающих развивать местный бизнес.
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«Качество продукции – ключевой приоритет нашего бизнеса. Этому направлению деятельности мы уделяем огромное внимание, постоянно совершенствуем технологический процесс», — добавил Казанов.
Премию журнала «Russian Business Guide. Люди года» ежегодно вручают российским предпринимателям, которые развивают социальной ориентированный и инновационный бизнес, а также предприятия, выходящие со своей продукцией на экспорт. Кроме того, этой премией отмечают представителей регионов, помогающих развивать местный бизнес.
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Лев Каштанов