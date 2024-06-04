Компания из Мытищ получила всероссийскую бизнес-премию

В Московской области начался приём заявок на получение грантов, которые можно будет использовать на погашение основной части процентов по кредитам, привлечённым для реализации в регионе инвестпроектов. Гранты выдаёт Фонд развития промышленности. Заявку можно подать до 10 июня включительно, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.