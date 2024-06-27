Компания из Подмосковья стала лидером в производстве спортивного оборудования

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Подмосковная компания стала лучшим производителем спортивного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Компания «КЕНГУРУ.ПРО» получила Национальную премию «Спорт и Россия» в номинации «Лучший производитель спортивного оборудования».
Компания открыла уже завод по производству спортивных площадок для воркаута, паркура, панна-футбола, баскетбольных и боксёрских стоек, а также теннисных столов.
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«Наличие качественных, безопасных и сертифицированных спортивных площадок в каждом дворе, парке и сквере — лучший мотиватор для занятий спортом. На сегодняшний день в Москве и области установлено более 6 тысяч площадок „КЕНГУРУ.ПРО“. Наше оборудование можно найти в более чем 60 странах мира. Мы можем дать старт насыщению наших регионов качественным спортивным оборудованием. Если и другие крупные производители будут стремиться к этому, то вместе мы сможем осуществить рывок в спортивное будущее», — отметил гендиректор компании «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.
Компания открыла уже завод по производству спортивных площадок для воркаута, паркура, панна-футбола, баскетбольных и боксёрских стоек, а также теннисных столов.
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Мира Полтева