В Подмосковье прошел бизнес-форум «Московская область ― Андижанская область»

Фото: Антон Чернов
На форуме «Московская область ― Андижанская область» обсудили масштабное сотрудничество в экономической сфере. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В мероприятии участвовали руководители регионов — губернатор Андрей Воробьёв и хоким Шухратбек Абдурахманов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, а также представители бизнеса обеих областей.
На форуме было представлено около 30 компаний из Московской области. Среди них были производители медицинского оборудования, трансформаторов, вентиляционных систем, текстиля и полимеров. Также на мероприятии присутствовали 10 компаний из города Андижан. Некоторые из них подмосковная делегация посетила во время недавнего визита в Узбекистан.
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«Мы очень рады видеть наших друзей из Узбекистана! Я хочу поблагодарить подмосковных предпринимателей за их заинтересованность в реализации наших экономических проектов. В мае наши президенты дали толчок для сотрудничества, и теперь каждый регион России и Узбекистана активно участвует в создании новых предприятий. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку узбекским предпринимателям, если они придут в Подмосковье. Мы предоставим им льготную землю и необходимую документацию для строительства и запуска предприятий», – отметил Андрей Воробьёв.
На форуме было представлено около 30 компаний из Московской области. Среди них были производители медицинского оборудования, трансформаторов, вентиляционных систем, текстиля и полимеров. Также на мероприятии присутствовали 10 компаний из города Андижан. Некоторые из них подмосковная делегация посетила во время недавнего визита в Узбекистан.
«Я хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, Шавката Миромоновича Мирзиёева и Владимира Владимировича Путина за создание условий для развития отношений между регионами. В Андижанской области удалось создать благоприятный климат для производства промышленной продукции, которая активно идет на экспорт. С Подмосковьем подписан меморандум, осуществляются взаимные бизнес-поездки для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — подчеркнул Шухратбек Абдурахманов.
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Мира Полтева