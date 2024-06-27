В Электроуглях достроили склад под сырьё для лакокрасочных аэрозолей

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство склада для хранения порядка 120 тысяч тонн сырья для производства лакокрасочный аэрозолей завершилось в городе Электроугли Богородского городского округа, сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о соответствии постройки проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь склада составляет около 336 квадратных метров, там расположено 13 подземных резервуаров для сырья, которое используют при производстве аэрозольных лаков и красок. Всего здесь можно будет хранить 119,4 тыс. тонн сырья», — говорится в сообщении.При проверке объекта инспекторы областного Главгосстройнадзора уделили особое внимание организации пожарной безопасности. Все системы оповещения работают исправно, гидранты установлены.
Теперь застройщик может начать оформлять разрешение на ввод склада в эксплуатацию.
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