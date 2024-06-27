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В Электроуглях достроили склад под сырьё для лакокрасочных аэрозолей

27 июня 2024, 13:11

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Строительство склада для хранения порядка 120 тысяч тонн сырья для производства лакокрасочный аэрозолей завершилось в городе Электроугли Богородского городского округа, сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о соответствии постройки проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь склада составляет около 336 квадратных метров, там расположено 13 подземных резервуаров для сырья, которое используют при производстве аэрозольных лаков и красок. Всего здесь можно будет хранить 119,4 тыс. тонн сырья», — говорится в сообщении.
При проверке объекта инспекторы областного Главгосстройнадзора уделили особое внимание организации пожарной безопасности. Все системы оповещения работают исправно, гидранты установлены.



Теперь застройщик может начать оформлять разрешение на ввод склада в эксплуатацию.

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#строительство
Взялись за «бесплатные» кредиты: Раскрыто, что будет с любимых банковским сервисом
Солдатенкова: покупатели ничего не потеряют от регулирования рынка рассрочки
27 июня 2024, 06:20

Фото: istock / Thx4Stock

Контроль за рынком рассрочки, который стремится ввести Центробанк, сократит число пользователей подобных сервисов. Проиграют банки и платежные системы, которые имели с этого доход, а покупатели — выиграют. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с «Прайм».
Солдатенкова напомнила, что до этого покупки в рассрочку не входили в расчет предельной долговой нагрузки. Так как этот показатель в настоящее время имеет ценность для банковского андеррайтинга, регулятор принял решение избавиться от недоработки.

«Сейчас, независимо от того, взимается с покупателя комиссия за рассрочку либо она бесплатна для него, другие кредиторы не видят это обременение и, следовательно, не могут корректно учитывать размер реальной финансовой нагрузки потенциального заемщика», — отметила эксперт.
Покупателям эти меры пойдут на пользу — не все из них обладают достаточной финансовой грамотностью, чтобы понять, что речь идет об обычном займе. Продавцы и посредники, которые предоставляют услуги рассрочки, потеряют из-за снижения оборотов и маржинальности, но совсем в историю эти сервисы не уйдут, подытожила аналитик.

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#комиссия
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В Подмосковье прошел бизнес-форум «Московская область ― Андижанская область»
26 июня 2024, 17:28

Фото: Антон Чернов

На форуме «Московская область ― Андижанская область» обсудили масштабное сотрудничество в экономической сфере. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В мероприятии участвовали руководители регионов — губернатор Андрей Воробьёв и хоким Шухратбек Абдурахманов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, а также представители бизнеса обеих областей.

«Мы очень рады видеть наших друзей из Узбекистана! Я хочу поблагодарить подмосковных предпринимателей за их заинтересованность в реализации наших экономических проектов. В мае наши президенты дали толчок для сотрудничества, и теперь каждый регион России и Узбекистана активно участвует в создании новых предприятий. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку узбекским предпринимателям, если они придут в Подмосковье. Мы предоставим им льготную землю и необходимую документацию для строительства и запуска предприятий», – отметил Андрей Воробьёв.

На форуме было представлено около 30 компаний из Московской области. Среди них были производители медицинского оборудования, трансформаторов, вентиляционных систем, текстиля и полимеров. Также на мероприятии присутствовали 10 компаний из города Андижан. Некоторые из них подмосковная делегация посетила во время недавнего визита в Узбекистан.

«Я хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, Шавката Миромоновича Мирзиёева и Владимира Владимировича Путина за создание условий для развития отношений между регионами. В Андижанской области удалось создать благоприятный климат для производства промышленной продукции, которая активно идет на экспорт. С Подмосковьем подписан меморандум, осуществляются взаимные бизнес-поездки для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — подчеркнул Шухратбек Абдурахманов.

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Исследования показали отношение молодежи к накоплениям
НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ»: 87% молодых россиян откладывают денежные средства
26 июня 2024, 16:41

Фото: IStock/Jinda Noipho

Большинство российской молодежи (87%) откладывает средства. Это следует из результатов опроса, проведенного организацией НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ». Исследование в фонде приурочили ко Дню молодежи.
Участниками опроса стали 1500 человек в возрасте от 18 до 35 лет по всей стране.
«В основном, молодые люди откладывают небольшими суммами: половина опрошенных (51%) призналась, что ей комфортно откладывать по 500 рублей в месяц. При этом 18% респондентов отметили, что откладывают ежемесячно от 1 до 2 тыс. рублей, каждый седьмой назвал сумму — от 2 до 5 тыс. рублей, а каждый восьмой — более 5 тыс. рублей», — сообщает фонд.

Молодежь также спросили, в какой финансовый инструмент они вложили бы свои сбережения. Более половины предпочли банковские вклады, почти четверть — драгоценные металлы и всего около 10% инвестировали бы в иностранную валюту. При этом около 3% респондентов попробовало бы открыть свой стартап.

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Для подмосковных бизнесменов проведут тренинг по продвижению телеграм-канала
26 июня 2024, 14:52

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Бесплатный очный тренинг на тему «Продвигаем Telegram-канал в СМИ» проведут для предпринимателей Московской области 4 июля, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«На тренинге участникам расскажут, что такое цепляющий заголовок, и объяснят, как его использовать, а также каким правилам надо следовать при написании поста в телеграм-канале. Кроме того, предприниматели узнают, почему подписчики отписываются и как подавать рекламные материалы, чтобы число подписчиков росло», — говорится в сообщении.
В ходе тренинга также будет поднята тема СМИ, а именно, в какие средства массовой информации стоит стремиться конкретному предпринимателю, а также какие темы сегодня более актуальны.
Тренинг проведёт эксперт по личному бренду Ильяна Левина.

Мероприятие будет проходить с 11 утра до 15:00 в столичном коворкинг-центре «Точка кипения — Коммуна» по адресу: 2-й Донской проезд, дом №9, строение 3. Предварительная запись обязательна, она отрыта до девяти утра 4 июля.

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Губернатор Воробьёв обсудил сотрудничество Подмосковья с Андижанской областью
26 июня 2024, 14:07

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил ключевые направления сотрудничества с руководителем Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым, встреча состоялась в преддверии бизнес-форума «Московская область — Андижанская область», сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Сегодня мы в очередной раз встречаемся с нашими друзьями из Узбекистана. В рамках Совета регионов был подписан меморандум с Андижанской областью о сотрудничестве в инвестиционной сфере. Стараемся делать все, чтобы реализовывать проекты и в области экономики, и в области культуры – во всём, что сближает наши страны», — сказал Андрей Воробьёв.
Глава Московской области отметил, что в работе предстоящего бизнес-форума примут участие около 30 подмосковных компаний, а также предприниматели из Узбекистана. Воробьёв выразил уверенность, что такие встречи помогут достичь реализации совместных проектов.

В свою очередь, Шухратбек Абдурахманов поблагодарил принимающую сторону за организацию бизнес-форума и отметил его перспективность.

«Мы выражаем большой интерес к развитию взаимной торговли, кооперации, особенно в сфере сельского хозяйства, фармацевтики и автомобилестроения. Уверен, что тесное сотрудничество между нашими регионами будет отражаться на увеличении товарооборота и откроет новые горизонты для торгово-экономических связей», — сказал Абдурахманов.
Кроме того, он пригласил Андрея Воробьёва приехать в Андижанскую область с ответным визитом.

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#андрей воробьёв
#экономика
#сотрудничество
#узбекистан
#московская область
#подмосковье
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ФНС: поступления в бюджет РФ от налога на богатых увеличились в 1,5 раза
26 июня 2024, 13:18

Фото: istockphoto/zheltikov

Поступления в российский бюджет увеличились в 1,5 раза от налога на богатых. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ФНС. Уточняется, что в период с января по май в текущем году поступило больше 57 миллиардов рублей. Богатые платят 15%, если годовой доход выше пяти миллионов. Это в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Налоговики объясняют, что такая тенденция связана с увеличением объема выплат премиальных и дивидендов. Влияет и высокий темп роста доходов жителей РФ. За первый квартал этого года реальные зарплаты в стране выросли на 11%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

В этом году выросло количество россиян, преодолевших барьер доходности в пять миллионов быстрее, нежели в предыдущем.

Помимо этого, все меньше люди хотят уклониться от выплат в бюджет. Власти прогнозируют, что в этом году статья должна принести федеральному бюджету 176 миллиардов рублей.

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#россия
#россияне
#налоги
#бюджет
#фнс
#новости
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В Подмосковье выберут лучшую корову
26 июня 2024, 13:02

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Конкурс на лучшую корову проведут в рамках ежегодной областной выставки племенных животных «Звезды Подмосковья-2024», которая состоится в пятницу, 28 июня, в деревне Орлово Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на Минельхозпрод Московской области.
Участниками выставочного смотра станут лучшие представители таких пород крупного рогатого скота, как герефордская, чёрно-пёстрая, голштинская и айворская.

«Победителей выберут на конкурсной основе и наградят их заводчиков ценными призами. Так, владелец абсолютной чемпионки выставки «Звезды Подмосковья-2024» среди молочных коров получит автомобиль. Наградами отметят победителей и лауреатов в других номинациях конкурса», — говорится в сообщении.
В рамках выставки будет также подставлена сельскохозяйственная птица редких пород.

Церемония открытия выставки запланирована на 11:00, вход на мероприятие свободный.

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Экономист назвал причину возврата индексации пенсий работающим пенсионерам
Экономист Виноградов: Дефицит кадров требует вернуть индексации пенсий
26 июня 2024, 11:52

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В России возник дефицит кадров на рынке труда, вызванный проведением специальной военной операции и возросшими потребностями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это продиктовало необходимость вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Такое мнение в разговоре с изданием «Бизнес Online» высказал ведущий экономист автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр Олега Григорьева «Неокономика» Александр Виноградов. Он отметил, что указанные потребности вымывают людей из различных секторов экономики, оголяя иные отрасли. А они также важны и дефицит кадров не везде можно восполнить иностранной рабочей силой и молодыми специалистами.

Специалист уточнил, что в современных условиях трудовые ресурсы приходится искать везде, тогда как обычно вопросы занятости, зарплаты и потребности в определенных кадрах может отрегулировать рынок. Виноградов не исключил, что в дальнейшем индексацию пенсий работающим пенсионерам могут отменить, когда отпадёт острая потребность в кадрах.

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#индексация
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Бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы получил более 12 млн рублей
26 июня 2024, 10:45

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Более 12 млн рублей в виде субсидий получил бизнес Подмосковья при выходе на маркетплейсы. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В течение года представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут подать заявку на получение субсидии, предназначенной для выхода на маркетплейсы.

«С начала этого года субсидию на компенсацию затрат при выходе на маркетплейсы получили 53 предпринимателя, в том числе 2 самозанятых. Общий объём поддержки составил 12,3 млн рублей. В рамках программы бизнес может возместить расходы на оплату комиссии 13 крупнейших маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку», — поделилась зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что компенсации подлежат до 50% подтверждённых затрат. Максимальный размер субсидии при выходе на маркетплейсы для одного получателя составляет 500 тысяч рублей за весь период реализации программы.

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