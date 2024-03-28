В Подмосковье до Пасхи проведут около 30 постных ярмарок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Около 30 ярмарок под названием «Постный день» проведут более чем в 15 городских округах Московской области в период Великого поста, там будет представлена разнообразная растительная продукция и мёд, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Наши постные ярмарки богаты овощами, орехами, фруктами и ягодами, мёдом и продуктами из мёда. В ярмарках участвую фермеры из Подмосковья и других регионов России», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.Помимо продуктов, на ярмарках будут продавать различные товары, произведённые ремесленниками. Они могут стать прекрасным подарком близким.
Полный список мест и дат проведения этих ярмарок размещён на сайте областного Минсельхозпрода.
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