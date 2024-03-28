В Московской области изменят порядок получения лицензии на продажу алкоголя

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
С 22 апреля в Подмосковье изменится порядок подачи заявления для выдачи лицензии на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Для продажи алкогольной продукции в магазинах и на предприятиях общественного питания юрлицам необходимо получить лицензию. С апреля подать заявление для получения подобной услуги можно будет только через личный кабинет юридического лица на региональном портале госуслуг.
Как создать личный кабинет организации можно узнать по ссылке. Заявление рассмотрят максимум за 15 рабочих дней.
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«Это удобнее и быстрее как для юридических лиц, так и для органа власти, выдающего лицензию», – сказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Лора Луганская