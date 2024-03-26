Компания из Щёлкова стала лидером по экспорту в Подмосковье

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково
Компания ООО «МЕТИЗ ПРОИЗВОДСТВО» из Щёлкова стала победителем в номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий» среди МСП по результатам деятельности за 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Конкурс проводился для привлечения к эспорту большого количества компаний и находжению среди них лидеров.
Стоит отметить, что щёлковская компания занимается производством модулей для различных протезов и экспортирует их в 40 стран мира и отправляет их для бойцов в зону спецоперации.
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«МЕТИЗ» – лидер по производству комплектующих для протезов конечностей на российском рынке. Предприятие применяет инновационные решения, стремительно растёт и обеспечивает округ рабочими местами. Мы со своей стороны оказываем всю необходимую поддержку для реализации намеченного», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
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Мира Полтева