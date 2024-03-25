В Щелкове проводят капитальный ремонт школы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щелково
В рамках президентской программы в городском округе Щёлково продолжается ремонт здания школы № 3 на улице Комсомольская. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.
На сегодняшний день капремонтом занимаются 50 человек и 2 единицы техники.
Стоит отметить, что полностью все работы будут завершены до 1 сентября 2024 года, чтобы дети смогли пойти в полностью обустроенную школу.
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«Сейчас рабочие выполняют монтаж перегородок, штукатурку стен и замену стеклопакетов. Идёт подготовка к монтажу системы отопления. Параллельно подрядная организация вывозит строительный мусор и завозит новые стройматериалы. При поддержке Президента и Правительства Московской области, мы создаём более комфортные условия для обучения и развития детей в нашем округе. Ежегодно капитально ремонтируем школы и сады, а также возводим новые современные образовательные учреждения», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
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Мира Полтева