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В Щелкове проводят капитальный ремонт школы

25 марта 2024, 14:58
Фото: пресс-служба администрации городского округа Щелково

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щелково

В рамках президентской программы в городском округе Щёлково продолжается ремонт здания школы № 3 на улице Комсомольская. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.
На сегодняшний день капремонтом занимаются 50 человек и 2 единицы техники.

«Сейчас рабочие выполняют монтаж перегородок, штукатурку стен и замену стеклопакетов. Идёт подготовка к монтажу системы отопления. Параллельно подрядная организация вывозит строительный мусор и завозит новые стройматериалы. При поддержке Президента и Правительства Московской области, мы создаём более комфортные условия для обучения и развития детей в нашем округе. Ежегодно капитально ремонтируем школы и сады, а также возводим новые современные образовательные учреждения», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.


Стоит отметить, что полностью все работы будут завершены до 1 сентября 2024 года, чтобы дети смогли пойти в полностью обустроенную школу.

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Террористы, напавшие на «Крокус», не смогли найти адвокатов
25 марта 2024, 16:23

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Интересы четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус сити холле» представляли государственные адвокаты, никто добровольно не вызвался защищать преступников. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Защиту всех четверых обвиняемых осуществляли адвокаты, предоставленные государством», — передает ТАСС слова своей собеседницы.

Напомним, Басманный суд Москвы до 22 мая арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Четвертым задержанным стал Мухаммадсобир Файзов, ранее под стражу были отправлены Саидакрами Рачабализоду, Далерджон Мирзоев и Шамсидин Фаридуни. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По этой статье предусматривается наказание вплоть до пожизненного.

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Хинштейн: у охраны в «Крокусе» было оружие, но она работала без него
25 марта 2024, 16:06

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

У охраны, работавшей в «Крокус Сити Холле», было оружие, однако было оно в спецпомещении, а охранники на входе несли службу без него. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Ранее РИА Новости сообщало, что Генеральная прокуратура РФ не нашла нарушений в работе охранников в «Крокус Сити Холла» во время теракта.

Хинштейн пояснил, что по закону частные охранные организации не имеют права организовывать вооруженные посты на объектах массового пребывания людей. ЧОО обязаны лишь охранять их со служебным оружием.

«У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно есть. Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Таким образом, Хинштейн считает, что закон необходимо изменить и возложить вооруженную охрану именно на ЧОО. По его словам, соответствующая инициатива уже прорабатывается.

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Новая школа в поселке Новый городок в г.о. Щелково готова на 80%
25 марта 2024, 15:45

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Строительная готовность новой школы в Щелково составляет более 80%. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Новое образовательное учреждение будет вмешать в себя 550 человек.

«Рабочие ведут чистовую отделку помещений и сборку мебели. На объекте на сегодняшний момент трудятся 50 рабочих и 3 единицы техники. Завершаются отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и оборудования, а также ведется благоустройство территории», - поделились в пресс-службе.

В школе помимо учебных классов будут лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, а также информационно-библиотечный центр.

Сдать учреждение в эксплуатацию готовятся к 1 сентября текущего года.

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#школа
#щёлково
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В Шатуре спасатели дважды помогли медикам добраться до пациентов
25 марта 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» дважды за сутки выезжали на помощь медикам округа Шатура. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Первый вызов спасатели отработали в деревне Бакшеево, где соседка не могла достучаться до женщины у которой ранее был инсульт.

«Специалисты оперативно прибыли по указанному адресу. В присутствии сотрудников полиции один из огнеборцев по трехколенной лестнице поднялся на третий этаж, а затем с помощью спасательного инструмента открыл окно на балкон, залез внутрь и предоставил доступ медикам в квартиру. В одной из комнат лежала женщина, которой требовалась срочная госпитализация. Работники подразделения зафиксировали пострадавшую на мягких носилках и транспортировали ее в автомобиль скорой помощи, который доставил пациентку в больницу», — поделился замначальника теруправления Александр Козьмин.

Также сотрудники ПСЧ-320 в Рошале помогли транспортировать парализованного пациента в машину скорой помощи из многоэтажного дома.

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#подмосковье
#шатура
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Родственник террориста рассказал о его поведении незадолго до стрельбы в «Крокусе»
Родственник Мирзоева рассказал о его поведении за несколько месяцев до теракта
25 марта 2024, 15:09

Фото: iStock/shironosov

Родственник одного из террористов, устроивших стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холла» рассказал о поведении задержанного за несколько месяцев до трагедии, пишет «Комсомольская правда».
По словам собеседника издания, в поведении задержанного Далерджона Мирзоева не было замечено каких-либо странностей.

Он не имел при себе каки-либо подозрительных религиозных материалов и т.д.

Родственник Мирзоева также добавил, что для него Далерджона больше не существует.

Участник группировки, которая 22 марта ворвалась в концернтый зал и открыла огонь по безоружным людям, есть супруга и четверо детей. В настоящее время он арестован до конца мая вместе с остальными террористами.

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#подмосковье
#крокус сити холл
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Подмосковным рыбакам напомнили об ограничении лова в период нереста
25 марта 2024, 15:09

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Ограничения на рыбалку вводятся на водоёмах Московской области в связи с сезоном нереста, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«С 22 марта по 1 июня запрещено ловить рыбу в водоёмах-охладителях Электрогорской ГРЭС и Шатурской ГРЭС. С 1 апреля запрет распространится на все рыбохозяйственные водоёмы Московской области. Этот запрет будет действовать до 10 июня. Такие ограничения на период нереста критически важны для того, чтобы в подмосковных водоемах не сокращались популяции видов рыб», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
В указанный период ловить рыбу можно будет только вне нерестовых участков и только с берега, использовать можно донные или поправочные удочки в количестве не больше двух штук у одного рыбака.

Кроме того, во время нереста запрещено передвигаться по водоёмам на всех видах моторных судов.

Более полную информацию о нерестовых участках и ограничениях можно прочесть на сайте Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

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ЦППК назначит в марте дополнительные дачные поезда
25 марта 2024, 15:05

Фото: istockphoto / Serjio74

В связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения ЦППК совместно с Московской железной дорогой традиционно назначает дополнительные поезда на наиболее востребованные направления.
Для удобства жителей назначено 29 дополнительных поездов: 22 из них начнут курсировать с 31 марта, один — с 28 апреля, еще два — с 20 апреля и четыре — с 6 апреля. Несколько поездов назначен вместо более коротких маршрутов.

С 31 марта по 26 октября будут добавлены поезда на Савеловском, Киевском, Казанском и Павелецком направлении и БМО. С 20 апреля по 21 сентября дополнительные поезда будут отправляться в горьковском направлении, а с 06 апреля по 26 октября допоплнительные поезда добавят в сторону Калужской области.

Компания рекомендует пассажирам заранее планировать поездки. Узнать актуальное расписание движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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Подмосковный эпидемиолог Артёменко предупредил о приближении сезона клещей
25 марта 2024, 15:01

Фото: istockphoto/nechaev-kon

С наступлением тепла просыпаются клещи и начинается сезон их активности, который длится примерно с апреля по сентябрь. О мерах предосторожности, о том, как избежать неприятных последствий укуса клеща рассказал главный эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артёменко.
В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что принято считать, что клещи просыпаются при плюс десяти градусах, однако этот показатель достаточно условный. Активная фаза в жизни клещей начинается тогда, когда появляются первые проталины. Земля освобождается от снега, её прогревают солнечные лучи, и это способствует пробуждению клещей.

Эксперт сообщил, что как правило наблюдаются два пика обращений граждан в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Первый традиционно приходится на майские праздники, когда люди, используя «длинные» выходные, массово отправляются на природу, на дачу, в походы и так далее. Второй пик наступает в середине сентября, в разгар грибного сезона.

Евгений Артёменко напомнил, что клещи, встречающиеся на территории Подмосковья, могут переносить четыре вида инфекций. Это клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз человека. Наиболее часто на территории Московской области встречается боррелиоз, остальные случаи заболеваний носят единичный характер, отметил эксперт. Эта болезнь поражает суставы и нервную систему.

Фото: istockphoto/Nataba

Для профилактики укусов клещей очень важно правильно одеваться при посещении мест, где они могут обитать, подчеркнул специалист. Нужно надевать высокую обувь, манжеты рукавов должны плотно прилегать к кистям рук, шею лучше закрыть, надев свитер с высоким горлом или повязав платок. Обязателен головной убор, лучше даже бандана. Всю одежду лучше подбирать светлых тонов, чтобы на ней можно было легко заметить клеща. Одежду следует обработать специальными репеллентами — сейчас их очень много в виде различных спреев.

Если клещ всё-таки присосался, нужно принять меры, чтобы в кратчайшие сроки удалить его, продолжил эпидемиолог. Лучше всего, если это сделает специально обученный человек, то есть медицинский работник. Но если обратиться в медицинское учреждение в ближайшее время нет, то удалить клеща можно и самостоятельно. На сайте Роспотребнадзора есть подробные видео-инструкции, как это безопасно сделать. Извлечённого клеща нужно обязательно сохранить, поместив в герметичную баночку или полиэтиленовый пакет, чтобы медики могли затем исследовать его на предмет наличия заболеваний. При обнаружении такового следует немедленно обратиться к врачу для назначения лечения.

В заключение эксперт рассказал о подготовке к сезону активности клещей, которую проводит региональный Роспотребнадзор. Специалисты проводят активную профилактическую и научно-просветительскую работу среди населения, различные инструкции, справочные и иные материалы публикуются на сайте ведомства, в некоторые муниципалитеты направляются письма с рекомендациями провести акарицидную обработку территории. То же самое делается перед заездом детей в летние оздоровительные учреждения.

В конце беседы Евгений Артёменко сообщил, что наивысшую активность клещи проявляют при повышенной влажности и в меру тёплой погоде. То есть наибольшую опасность они представляют после дождя, при температуре около 20 градусов. При засухе и в жару их активность заметно снижается. Однако профилактика и простые меры предосторожности помогут обезопасить себя от клещей даже тогда, когда они особенно активны, заключил эксперт.

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Почти на всей территории РФ проснулись клещи
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#выходные
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#обувь
#профилактика
#опасность
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Львова-Белова заявила о героизме подростков, спасших людей в Крокусе
25 марта 2024, 14:57

Фото: kremlin.ru

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова прокомментировала награждение подростков Ислама Халилова и Артёма Донского за спасение людей в «Крокус Сити Холле» и отметила героизм ребят.
«Представляете, толпа 100 человек! Надо как-то их всех собрать и сказать: пошли. Они говорят: «Да, мы кричали на весь холл. Говорили, что вы не туда. Там тупик, мы вас выведем». Они всю эту толпу вывели на улицу в безопасное место», — прояснила в беседе с RT Львова-Белова.

Она отметила, что мальчики воспитываются в многодетных семьях, что также повлияло на их воспитание, чувство отвектсвенности и то, что в итоге они совершили такой подвиг и в чрезвычайной ситуации смогли спасти много людей.

При этом, сообщается, что председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал отчёт следственной группы о расследовании теракта.

«Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, детально проанализировать документов и иные данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о ЧС, имелась ли у людей возможность быстро покинуть здание при помощи эвакуационных выходов», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы СК РФ.

Ранее сообщалось, что один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», гражданин Таджикистана Рачабализода Саидакрами Муродали, проживал и был зарегистрирован в подмосковном Подольске в 2018 году. Так, шесть лет назад мужчина был оштрафован за нарушение правил пребывания в России и ему предписывали покинуть страну.

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