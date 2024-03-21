В Щёлкове появится комплекс для хранения специй

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У деревни Серково городского округа Щёлково начнут строительство второй очереди производственно-складского комплекса для хранения специй. Об этом сообщили в пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«В ведомство поступило извещение от застройщика – ООО «АНТЕС». Комплекс будет включать два основных склада, административную часть, гараж для грузового транспорта, котельную и производственные помещения общей площадью более 14 тыс. кв. м», – говорится в сообщении.Двухэтажный комплекс будет предназначен для кратковременного хранения специй с помещением развеса и реализации готовой продукции.
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Лора Луганская