Компания из Сергиева Посада в этом году выпустит 40 новых косметических средств

Видео: пресс-служба компания Elian
Компания Elian Group за прошедший год выпустила 10,5 млн единиц продукции, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Компания находится в Сергиевом Посаде и специализируется на производстве косметических средств.
Фото: пресс-служба компания Elian
Косметика производится как под собственными торговыми марками Elian Russia, Yolo и Tint Me, так и под заказ – под брендами других компаний.
Фото: пресс-служба компания Elian
Выпуском декоративной косметики компания занимается более 20 лет. В прошлом году она запустила под брендом Elian 24 новинки – базовые средства и лимитированные продукты из сезонных коллекций.
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Косметика производится как под собственными торговыми марками Elian Russia, Yolo и Tint Me, так и под заказ – под брендами других компаний.
«Цель предприятия на 2025 год – увеличить производственные мощности и расширить рынки сбыта. Продукция продаётся не только в России, но и поставляется в Объединённые Арабские Эмираты, Узбекистан, Ирак, Белоруссию и Казахстан. В I квартале этого года компания планирует поставить первую партию продукции на китайские торговые площадки. Также в планах – запустить работу с новым дистрибьютором в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что сейчас компания завершает строительство складского комплекса. После его ввода планируется расширить площади производственных и офисных помещений. Объём инвестиций в новые проекты составит 80 млн рублей.
Фото: пресс-служба компания Elian
Выпуском декоративной косметики компания занимается более 20 лет. В прошлом году она запустила под брендом Elian 24 новинки – базовые средства и лимитированные продукты из сезонных коллекций.
«Благодаря расширению ассортимента и дистрибьюции на новые рынки нам удалось значительно увеличить объём выпускаемой продукции. Лидерами стали основа под макияж, тональный крем и жидкие румяна. В этом году планируем выпустить ещё около 40 новинок», – поделилась планами гендиректор компании Elian Ксения Бондаренко.Перед поступлением в продажу все косметические средства предприятия проходят тестирование и контроль как в собственной лаборатории компании, так и в авторизованных лабораториях Москвы и Подмосковья.
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Лора Луганская