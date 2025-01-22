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Подмосковным предпринимателям раскроют секреты успеха на китайском рынке

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Предпринимателей Московской области приглашают на бесплатный вебинар «Китай: Ключ к глобальным открытиям». Обучение состоится в онлайн-формате 23 января, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Участники узнают об эффективном маркетинге и продажах на экспортных рынках. Слушателям расскажут, как разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии для китайского рынка, о методах продаж, проанализируют успешные кейсы, опишут тенденции.

Мероприятие пройдёт с 11 до 12 часов. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10 часов 23 января.



По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Светлане Воробьёвой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru Фонд оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее о них можно узнать на сайте.

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#экономика
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#мининвест мо
#экспорт
#китай
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В Подмосковье назвали популярные в 2024 году сферы малого и среднего бизнеса
22 января 2025, 18:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Число субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье на конец 2024 года составило 458 тыс. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Согласно статистике, каждый третий житель Московской области занят в компаниях МСП. За 12 месяцев прошлого года количество МСП выросло до 457,7 тыс., 322,7 тыс. из них – индивидуальные предприниматели. За год в Подмосковье зарегистрировались 18 тысяч новых МСП, что на 4% больше, чем в 2023-м», – уточнила Зиновьева.
Как отметили в пресс-службе регионального Мининвеста, среди городских округов Подмосковья лидерами по росту числа субъектов МСП стали Ленинский – на 1,7 тыс., Красногорск – на 1,4 тыс., Балашиха – на 1,3 тыс.

Активнее других в прошедшем году развивались такие секторы МСП, как розничная и оптовая торговля. В этой сфере открыли около 30 тыс. новых компаний – магазины, аптеки и многое другое. Кроме того, в число приоритетных направлений вошли строительство, торговля автотранспортными средствами, IT и разработка программного обеспечения.

Субъектам МСП Московской области доступен ряд мер поддержки. Подробнее о них можно узнать на Инвестпортале Московской области.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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Подмосковный производитель первым разместил детскую площадку на борту самолёта
22 января 2025, 17:05

Фото: пресс-служба компании «Лебер»

Компания «Лебер» стала первым в мире производителем, установившим научную детскую площадку внутри лайнера «Боинг 777». Компания занимается производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Самолёт стал частью новой туристической зоны в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На площадке, стилизованной под взлётно-посадочную полосу, установили три настоящих авиалайнера, а внутри оборудовали ресторан, комнату страха и интерактивную зону. Там находится и научный детский игровой центр «Лебер».

Фото: пресс-служба компании «Лебер»

«Мы установили семь образовательных модулей, в каждом из которых можно провести эксперимент и изучить физические явления. Например, «Театр теней» познакомит с оптическими эффектами, «Электрический лабиринт» объяснит, как двигаются электроды, «Береговой маяк» научит различать галогенные, люминесцентные и светодиодные лампы. Научная детская площадка находится в самолёте, который является частью экспозиции. Но при желании такое оборудование можно установить и в действующем авиалайнере», – отметил гендиректор компании «Лебер» Артём Сорокин.
Фото: пресс-служба компании «Лебер»

Идея создания научных игровых площадок для детей появилась в 2020 году. Компания работала над концепцией вместе с командой МГУ. В итоге была разработана серия интерактивных модулей, которая знакомит детей с фундаментальными принципами физики, позволяя исследовать свет, звук и электричество.

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#московская область
#экономика
#инвестиции
#детская площадка
#самолет
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#мининвест мо
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В Подмосковье появится завод по производству всех видов косметики
22 января 2025, 16:03

Фото: пресс-служба компании «Аравия»

В городском округе Протвино появится производство косметической и гигиенической продукции. Подготовительные работы для запуска первой очереди завершает компания «Аравия», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Фото: пресс-служба компании «Аравия»

Новый объект рассчитывают запустить в 1 квартале этого года. Участок для строительства завода компании предоставили по региональной программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в реализацию первой очереди уже составили 700 млн рублей.
«За счёт запуска новых производственных площадок компания расширит объём выпускаемой продукции. После выхода нового комплекса на полную мощность, предприятие сможет в год производить до 35 млн единиц уходовых косметических средств, которые в дальнейшем будут поставляться по всей России и в страны СНГ», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Фото: пресс-служба компании «Аравия»

Она добавила, что после ввода в эксплуатацию всего комплекса на предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест. Производственную площадку оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. Там будут производить все виды уходовой косметики – кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, декоративную косметику.

Продукция «Аравии» продаётся сейчас во всех странах СНГ.

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Жители Подмосковья купили за месяц более 3 тыс. тонн печенья
22 января 2025, 16:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 3 тысяч тонн печенья приобрели в Московской области в декабре 2024 года, об этом сообщили в пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В подмосковных магазинах представлен широкий ассортимент данного вида продукции, и эта продукция пользуется популярностью: в декабре минувшего года было приобретено более 3 тыс. тонн печенья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Московской области расположено несколько предприятий, производящих печенье. В их числе ООО «Сладкий рай», ООО «Восторг», ОАО «Хлебпром», ООО «Жуковский хлеб» и другие.

Ранее сообщалось, что урожай столовой свёклы, выращенной в Московской области в открытом грунте, в прошлом году составил 56,3 тыс. тонн.

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#продукция
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#московская область
#подмосковье
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Ветслужбы Подмосковья провели более 9 тыс. исследований яиц
22 января 2025, 15:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 9 тысяч диагностических исследований яиц провели специалисты ветсанлабораторий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в минувшем году, всего было отобрано 5,5 тыс. проб, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе исследований использовалась овоскопия, позволяющая заметить мелкие трещины и проверить состояние желтка и белка, а также органолептические проверки, при которых определяется запах и цвет продукта, соотношение отдельных частей белка и консистенцию», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы проверяют продукцию, которую реализуют на подмосковных ярмарках и рынках. Всего в регионе действует 79 таких лабораторий, в них работают 123 специалиста.

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#ветеринары
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#проверки
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#подмосковье
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В ОЭЗ «Дубна» выпустили более 500 тыс. медицинских изделий для больных диабетом
21 января 2025, 18:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. ​Дубна

Компания «АРКРЭЙ» произвела в прошедшем году более 500 тыс. медицинских изделий для больных диабетом – глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок. Компания является резидентом особой экономической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«В 2025 году инвестор планирует выпустить одних лишь тест-полосок для диагностики сахарного диабета более 500 тыс. упаковок, не считая другой продукции. «АРКРЭЙ» – один из старейших резидентов ОЭЗ «Дубна». Более 11 лет компания поставляет на российский рынок продукцию для пациентов с сахарным диабетом. Сегодня компания выпускает ещё и лабораторные анализаторы параметров мочи», – отметили в пресс-службе.
Резидент ОЭЗ работает над расширением технологического потенциала и модельного рядя изделий. Сейчас в портфеле компании – семь видов глюкометров. На стадии регистрации – два новых медицинских изделия. Это анализатор гликированного гемоглобина и лабораторный анализатор.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Активно ведётся модернизация производства и его оснащение современным оборудованием. Сегодня на предприятии – восемь высокотехнологичных производственных линий. В планах – запуск ещё одной, по производству промывающих растворов для лабораторного оборудования. Также планируется значительно нарастить объём выпуска глюкометров, лабораторных анализаторов и тест-полосок.

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Аграрии Подмосковья за год приобрели более 730 тракторов и прочей сельхозтехники
21 января 2025, 17:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 130 тракторов и более 600 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования приобрели аграрии Московской области в 2024 году для сезонных полевых работ, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«В частности, для выполнения сельскохозяйственных работ в минувшем году подмосковные хозяйства купили 134 трактора разных моделей: «Кировец», «Ростсельмаш», МТЗ и пр. Были приобретены также 19 зерноуборочных комбайнов, пять кормоуборочных комбайнов и 620 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в Подмосковье действуют меры господдержки для аграрного сектора, в том числе — субсидии на покупку сельскохозяйственной техники.

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#минсельхозпрод мо
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#аграрный сектор
#трактор
#техника
#московская область
#подмосковье
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В Истре построят гостиничный комплекс почти на 300 номеров
21 января 2025, 14:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Гостиничный комплекс почти на 300 номеров с предоставлением услуг по оздоровлению построит в Истре компания «Никитский берег», инвестор получил субсидию, которая позволит компенсировать затраты на инженерную инфраструктуру комплекса и заплатить проценты по кредиту на строительство, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Для обеспечения комплекса инженерной инфраструктурой, компании «Никитский берег» была выделена субсидия на возмещение затрат в размере 70 млн рублей. Кроме того, компания получила субсидию в размере около 17 млн рублей на уплату процентов по кредиту, выданному на строительство гостиницы», — уточнила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что общий объём инвестиций в проект составляет 8,3 млрд рублей. Ввести гостиничный комплекс в эксплуатацию планируется в 2027 году. Благодаря этому объекту в округе Истра появится ещё 250 рабочих мест.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#истра
#гостиница
#строительство
#рабочие места
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Финансист раскрыл, как инаугурация Трампа отразится на курсе рубля к доллару
Финансист Беляев: инаугурация Трампа никак не отразится на курсе рубля к доллару
21 января 2025, 11:16

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа никак не отразится на курсе рубля к доллару. Об этом «Татар-информу» заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Однако, по его прогнозам, в будущем российская валюта все равно будет снижаться — до 110-120 рублей за доллар к концу 2025 года.
«Понятно, что на этой «ползучести» будут какие взлеты или падения, но в целом будет ослабление рубля по отношению к доллару. Можно представить себе, что рубль подешевеет до 110 рублей, это, наверное, гарантированно, но, может, к концу этого года подешеветь и до 120 рублей, что тоже очень похоже, если ничего коренным образом не изменится», — поделился финансист.
Общей тенденцией эксперт назвал постепенное медленное снижение курса рубля по отношению к доллару.

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