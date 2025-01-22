Подмосковным предпринимателям раскроют секреты успеха на китайском рынке

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предпринимателей Московской области приглашают на бесплатный вебинар «Китай: Ключ к глобальным открытиям». Обучение состоится в онлайн-формате 23 января, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Участники узнают об эффективном маркетинге и продажах на экспортных рынках. Слушателям расскажут, как разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии для китайского рынка, о методах продаж, проанализируют успешные кейсы, опишут тенденции.
Мероприятие пройдёт с 11 до 12 часов. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10 часов 23 января.
По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Светлане Воробьёвой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru Фонд оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее о них можно узнать на сайте.
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Мероприятие пройдёт с 11 до 12 часов. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10 часов 23 января.
По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Светлане Воробьёвой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru Фонд оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее о них можно узнать на сайте.
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Лора Луганская