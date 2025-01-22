В Подмосковье назвали популярные в 2024 году сферы малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Число субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье на конец 2024 года составило 458 тыс. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Согласно статистике, каждый третий житель Московской области занят в компаниях МСП. За 12 месяцев прошлого года количество МСП выросло до 457,7 тыс., 322,7 тыс. из них – индивидуальные предприниматели. За год в Подмосковье зарегистрировались 18 тысяч новых МСП, что на 4% больше, чем в 2023-м», – уточнила Зиновьева.Как отметили в пресс-службе регионального Мининвеста, среди городских округов Подмосковья лидерами по росту числа субъектов МСП стали Ленинский – на 1,7 тыс., Красногорск – на 1,4 тыс., Балашиха – на 1,3 тыс.
Активнее других в прошедшем году развивались такие секторы МСП, как розничная и оптовая торговля. В этой сфере открыли около 30 тыс. новых компаний – магазины, аптеки и многое другое. Кроме того, в число приоритетных направлений вошли строительство, торговля автотранспортными средствами, IT и разработка программного обеспечения.
Субъектам МСП Московской области доступен ряд мер поддержки. Подробнее о них можно узнать на Инвестпортале Московской области.
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Лора Луганская