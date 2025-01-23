В Подмосковье за год провели более 2,5 тыс. консультаций для фермеров

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 2,5 тыс. консультаций по вопросам получения государственной поддержки провели для подмосковных сельхозпроизводителей в Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 2024 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«В минувшем году специалисты Центра компетенций обработали более 2,5 тысяч обращений. Здесь фермерам оказывают квалифицированную помощь при подготовке документов для получения грантов и субсидий, консультируют по вопросам получения участков в аренду и безвозмездное пользование. Кроме того, здесь начинающему фермеру помогут выбрать перспективное направление деятельности, подберут варианты участков и расскажут, как оформить право собственности», — говорится в сообщении.Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Консультацию можно получить по телефону +7-498-602-29-19.
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