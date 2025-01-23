Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Подмосковье за год провели более 2,5 тыс. консультаций для фермеров

В Подмосковье за год провели более 2,5 тыс. консультаций для фермеров

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Оригинал
Свыше 2,5 тыс. консультаций по вопросам получения государственной поддержки провели для подмосковных сельхозпроизводителей в Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 2024 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.


«В минувшем году специалисты Центра компетенций обработали более 2,5 тысяч обращений. Здесь фермерам оказывают квалифицированную помощь при подготовке документов для получения грантов и субсидий, консультируют по вопросам получения участков в аренду и безвозмездное пользование. Кроме того, здесь начинающему фермеру помогут выбрать перспективное направление деятельности, подберут варианты участков и расскажут, как оформить право собственности», — говорится в сообщении.
Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Консультацию можно получить по телефону +7-498-602-29-19.

Читайте также:

Подмосковным предпринимателям раскроют секреты успеха на китайском рынке

В Подмосковье назвали популярные в 2024 году сферы малого и среднего бизнеса

В Подмосковье появится завод по производству всех видов косметики
#минсельхозпрод мо
#фермер
#фермерские хозяйства
#консультации
#московская область
#сельское хозяйство
#подмосковье
Риелтор раскрыл, сколько сделок заключается по рыночной ипотеке
Эксперт Садреев: по рыночной ипотеке заключается лишь 10% сделок
23 января 2025, 16:08

Фото: iStock/Diy13

По рыночной ипотеке со ставкой от 24% до 29,7% на данный момент заключается лишь около 10% сделок. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев в беседе с «Татар-информом».
При этом, по его информации, при низких ставках таких сделок было около 40-50%.
«По нашим наблюдениям, в период низких ставок с привлечением рыночной ипотеки заключалось около 40–50% сделок. Сегодня — не более 10%. Стоит уточнить, что низкие ставки — это до 13-14% годовых, они достаточно лояльны для покупки недвижимости с учетом инфляции», — пояснил эксперт.
Тем временем президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, заявила, что изменений в ближайшее время в этой сфере ждать не стоит. Она подчеркнула, что все зависит от ключевой ставки, которую назначает Центробанк, а тенденций к ее снижению в настоящий момент нет.

Читайте также:

Стало известно, как изменятся страховые пенсии с 1 февраля

Россиянам объяснили, почему лучше направить накопления на вкладах на ипотеку

Финансист раскрыл, как инаугурация Трампа отразится на курсе рубля к доллару
#пенсии
#эксперт
#президент
#покупки
#центробанк
#накопления
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как изменятся страховые пенсии с 1 февраля
Депутат Нилов: В России доиндексируют страховые пенсии 1 февраля
23 января 2025, 07:59

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Российское правительство доиндексирует пенсии 1 февраля 2025 года. Об этом заявил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов, его слова приводит РИА Новости.
22 января президент России Владимир Путин заявил, что страховые пенсии проиндексируют с 1 января на 9,5%. Индексация произойдет исходя из фактической инфляции.

«Что касается страховых пенсий, то такое право у правительства есть. Пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую пенсию», — пояснил Нилов.

Напомним, пенсии с января 2025 года проиндексировали на 7,3%. Однако из-за инфляции в 2024 году, которая составила 9,52%, было принято доиндексировать выплаты.

Ранее член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина заявила, что бюджет РФ полностью готов к реализации меры дополнительной индексации страховых пенсий в 2025 году.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, как разморозить накопительную часть пенсии

В Госдуме назвали сроки получения россиянами проиндексированных пенсий

В ГД рассказали, когда в РФ могут проиндексировать пенсии
#пенсии
#владимир путин
#президент
#бюджет
#выплаты
#меры
#право
#индексация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам объяснили, почему лучше направить накопления на вкладах на ипотеку
Финансист Игнатова: накопленные на вкладах деньги стоит направить в ипотеку
23 января 2025, 06:34

Фото: iStock/Evkaz

На вкладах россиян накоплено свыше 50 триллионов рублей, что значительно превышает доходную часть бюджета России на 2024 год, равную 35 триллионам. Однако эти деньги не должны попасть в потребительский рынок, чтобы избежать риска инфляции. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова.
Вместо того чтобы направить средства на потребление, власти будут стремиться стимулировать граждан вкладывать накопления в ипотеку. Это позволит поддержать строительную отрасль, особенно в условиях роста ставок по ипотечным кредитам и уменьшения доступности льготных программ.

Перевод средств на эскроу-счета поможет застройщикам и банкам одновременно, так как те смогут избежать выплат по депозитным процентам.

Декретные для российских студенток увеличат на сотни тысяч рублей
Декретные для российских студенток увеличат на сотни тысяч рублей
Игнатова считает, что снижение ставок по депозитам станет основным мотиватором для россиян пересмотреть свои финансовые приоритеты. Людям будут предлагаться привлекательные условия стандартной ипотеки — это позволит направить накопленные деньги на решение жилищных вопросов без дополнительного давления на экономику.

«В свою очередь, заморозка вкладов – вовсе не метод регулирования притока денег со счетов в экономику. Она может вызвать панику, резкий отток денежных средств, и, как следствие, коллапс финансовой системы», — отметила доцент.
Она подчеркнула, что распространение выгоды идеи «заморозки» выгодно лицам, заинтересованным в дестабилизации РФ.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, как разморозить накопительную часть пенсии

«Говорят, в Сети какая-то помойка разлилась»: Брухунова ответила нападкой на критику Гордон

Новая волна сильных пожаров охватила север Лос-Анджелеса — впервые после недавней катастрофы
#деньги
#рынок
#заморозки
#снижение
#накопления
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковным предпринимателям раскроют секреты успеха на китайском рынке
22 января 2025, 18:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предпринимателей Московской области приглашают на бесплатный вебинар «Китай: Ключ к глобальным открытиям». Обучение состоится в онлайн-формате 23 января, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Участники узнают об эффективном маркетинге и продажах на экспортных рынках. Слушателям расскажут, как разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии для китайского рынка, о методах продаж, проанализируют успешные кейсы, опишут тенденции.

Мероприятие пройдёт с 11 до 12 часов. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10 часов 23 января.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru Фонд оказывает и другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее о них можно узнать на сайте.

Читайте также:

В Подмосковье назвали популярные в 2024 году сферы малого и среднего бизнеса

Подмосковный производитель первым в мире разместил детскую площадку на борту саудовского самолёта

В Подмосковье появится завод по производству всех видов косметики
#подмосковье
#бизнес
#экономика
#московская область
#мининвест мо
#экспорт
#китай
#вебинар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье назвали популярные в 2024 году сферы малого и среднего бизнеса
22 января 2025, 18:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Число субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье на конец 2024 года составило 458 тыс. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Согласно статистике, каждый третий житель Московской области занят в компаниях МСП. За 12 месяцев прошлого года количество МСП выросло до 457,7 тыс., 322,7 тыс. из них – индивидуальные предприниматели. За год в Подмосковье зарегистрировались 18 тысяч новых МСП, что на 4% больше, чем в 2023-м», – уточнила Зиновьева.
Как отметили в пресс-службе регионального Мининвеста, среди городских округов Подмосковья лидерами по росту числа субъектов МСП стали Ленинский – на 1,7 тыс., Красногорск – на 1,4 тыс., Балашиха – на 1,3 тыс.

Активнее других в прошедшем году развивались такие секторы МСП, как розничная и оптовая торговля. В этой сфере открыли около 30 тыс. новых компаний – магазины, аптеки и многое другое. Кроме того, в число приоритетных направлений вошли строительство, торговля автотранспортными средствами, IT и разработка программного обеспечения.

Субъектам МСП Московской области доступен ряд мер поддержки. Подробнее о них можно узнать на Инвестпортале Московской области.

Читайте также:

Подмосковный производитель первым в мире разместил детскую площадку на борту саудовского самолёта

В Подмосковье появится завод по производству всех видов косметики

Жители Подмосковья купили за месяц более 3 тыс. тонн печенья
#подмосковье
#московская область
#экономика
#мсб
#мсп
#бизнес
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный производитель первым в мире разместил детскую площадку на борту саудовского самолёта
Подмосковный производитель первым разместил детскую площадку на борту самолёта
22 января 2025, 17:05

Фото: пресс-служба компании «Лебер»

Компания «Лебер» стала первым в мире производителем, установившим научную детскую площадку внутри лайнера «Боинг 777». Компания занимается производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Самолёт стал частью новой туристической зоны в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На площадке, стилизованной под взлётно-посадочную полосу, установили три настоящих авиалайнера, а внутри оборудовали ресторан, комнату страха и интерактивную зону. Там находится и научный детский игровой центр «Лебер».

Фото: пресс-служба компании «Лебер»

«Мы установили семь образовательных модулей, в каждом из которых можно провести эксперимент и изучить физические явления. Например, «Театр теней» познакомит с оптическими эффектами, «Электрический лабиринт» объяснит, как двигаются электроды, «Береговой маяк» научит различать галогенные, люминесцентные и светодиодные лампы. Научная детская площадка находится в самолёте, который является частью экспозиции. Но при желании такое оборудование можно установить и в действующем авиалайнере», – отметил гендиректор компании «Лебер» Артём Сорокин.
Фото: пресс-служба компании «Лебер»

Идея создания научных игровых площадок для детей появилась в 2020 году. Компания работала над концепцией вместе с командой МГУ. В итоге была разработана серия интерактивных модулей, которая знакомит детей с фундаментальными принципами физики, позволяя исследовать свет, звук и электричество.

Читайте также:

В Подмосковье появится завод по производству всех видов косметики

Жители Подмосковья купили за месяц более 3 тыс. тонн печенья

Ветслужбы Подмосковья провели более 9 тыс. исследований яиц
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#детская площадка
#самолет
#саудовская аравия
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье появится завод по производству всех видов косметики
22 января 2025, 16:03

Фото: пресс-служба компании «Аравия»

В городском округе Протвино появится производство косметической и гигиенической продукции. Подготовительные работы для запуска первой очереди завершает компания «Аравия», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Фото: пресс-служба компании «Аравия»

Новый объект рассчитывают запустить в 1 квартале этого года. Участок для строительства завода компании предоставили по региональной программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в реализацию первой очереди уже составили 700 млн рублей.
«За счёт запуска новых производственных площадок компания расширит объём выпускаемой продукции. После выхода нового комплекса на полную мощность, предприятие сможет в год производить до 35 млн единиц уходовых косметических средств, которые в дальнейшем будут поставляться по всей России и в страны СНГ», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Фото: пресс-служба компании «Аравия»

Она добавила, что после ввода в эксплуатацию всего комплекса на предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест. Производственную площадку оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. Там будут производить все виды уходовой косметики – кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, декоративную косметику.

Продукция «Аравии» продаётся сейчас во всех странах СНГ.

Читайте также:

Жители Подмосковья купили за месяц более 3 тыс. тонн печенья

Ветслужбы Подмосковья провели более 9 тыс. исследований яиц

В ОЭЗ «Дубна» выпустили более 500 тыс. медицинских изделий для больных диабетом
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#завод
#производство
#косметика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья купили за месяц более 3 тыс. тонн печенья
22 января 2025, 16:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 3 тысяч тонн печенья приобрели в Московской области в декабре 2024 года, об этом сообщили в пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В подмосковных магазинах представлен широкий ассортимент данного вида продукции, и эта продукция пользуется популярностью: в декабре минувшего года было приобретено более 3 тыс. тонн печенья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Московской области расположено несколько предприятий, производящих печенье. В их числе ООО «Сладкий рай», ООО «Восторг», ОАО «Хлебпром», ООО «Жуковский хлеб» и другие.

Ранее сообщалось, что урожай столовой свёклы, выращенной в Московской области в открытом грунте, в прошлом году составил 56,3 тыс. тонн.

Читайте также:

Ветслужбы Подмосковья провели более 9 тыс. исследований яиц

В ОЭЗ «Дубна» выпустили более 500 тыс. медицинских изделий для больных диабетом

Аграрии Подмосковья за год приобрели более 730 тракторов и прочей сельхозтехники
#минсельхозпрод мо
#продажа
#продукция
#кондитерские изделия
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветслужбы Подмосковья провели более 9 тыс. исследований яиц
22 января 2025, 15:48

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 9 тысяч диагностических исследований яиц провели специалисты ветсанлабораторий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в минувшем году, всего было отобрано 5,5 тыс. проб, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе исследований использовалась овоскопия, позволяющая заметить мелкие трещины и проверить состояние желтка и белка, а также органолептические проверки, при которых определяется запах и цвет продукта, соотношение отдельных частей белка и консистенцию», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы проверяют продукцию, которую реализуют на подмосковных ярмарках и рынках. Всего в регионе действует 79 таких лабораторий, в них работают 123 специалиста.

Читайте также:

В ОЭЗ «Дубна» выпустили более 500 тыс. медицинских изделий для больных диабетом

Аграрии Подмосковья за год приобрели более 730 тракторов и прочей сельхозтехники

В Подмосковье за год провели более 2,7 тыс. исследований проб мёда
#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#лаборатории
#проверки
#яйца
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате